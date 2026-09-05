聽新聞
0:00 / 0:00

生技醫藥公司爭取大廠授權 個個有機會

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國內生技醫藥公司除了拚產品取得上市許可，更重視成果能否獲得國際大廠授權。根據各生醫公司近期所透露的進度，包括泰合生技（6467）、益安生醫、全福生技、漢康-KY、TLC-KY等公司今年第3季起都有機會爭取到國際大廠授權。

泰合的新劑型新藥TAH3311抗血栓口溶膜，目標今年第4季取得歐盟藥證，美國藥證也有機會在明年第2季獲得。

創新醫材公司益安開發攝護腺微創治療醫材Urocross Expander System，今年3月成功取得美國FDA的510(k)上市許可後，董事長張有德表示，目前正積極洽談國際大廠授權。

全福生技開發的角膜炎新藥BRM424，近期二期臨床試驗已順利完成所有受試者給藥。全福生技董事長林羣表示，預計於第4季臨床數據公布後，將加速授權條件的談判，力爭年底前完成全球或區域授權。

歐盟 益安 微創

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華安擬現增3億元 加速兩項新藥臨床與商化授權

安基新藥申請美三期臨床

漢康第二款三特異性免疫療法藥 HCB303向美 FDA 提出臨床試驗申請

漢達抗癌藥 HND-039通過美國 FDA 藥證審查 取得最終核准上市許可

相關新聞

餐飲業掀跨界搶客潮 豆府、全家等推新品牌

餐飲業下半年掀起新品牌風潮，韓式連鎖餐飲龍頭豆府積極拓展南洋料理餐飲，首支自有品牌「日日南洋」預計9月中下旬登場，全家餐飲也預告第4季將推出集團第四個品牌、首度跨足麵食市場；金色三麥、路易莎近期也分別推出中式餐飲品牌「三麥茶樓」及鍋物品牌「和牛鍋敘」。

海外人氣餐飲 相繼登台

除了自創新品牌，餐飲集團下半年代理品牌同樣熱鬧。王座代理日本連鎖鰻魚飯品牌「鰻の成瀬」，規劃年底前開出台灣首店；香繼光第4季也將引進日本平價鰻魚飯品牌「名代宇奈とと」。開展餐飲則跨足韓式餐飲，引進韓國首爾人氣燒肉品牌「囕盈豚」，海外餐飲品牌持續搶進台灣市場。

企業生日快樂／佳元打精緻牌 建立辨識度

在政策調控與資金收緊的環境下，多數建商在房市策略選擇擴大規模，追求推案量，但佳元建設反其道而行，選擇以產品力與品質建立市場辨識度，逐步走出一條「精緻路線、求質勝求量」的發展策略。

企業生日快樂／佳元博士董座 將「提問」導入經營

佳元建設董事長蔡錫全在業界深耕逾30年，公司以小而美的實力獲市場青睞。他近年攻讀政大地政博士班，將學術方法導入企業經營與土地開發決策，為營建業界中罕見的「博士董座」。

企業生日快樂／佳元串聯大台北 跨區拓版圖

佳元建設深耕雙北地區，從都更、危老領域起家，逐步發展到北士科購地等業務，在競爭激烈的市場中，逐漸走出一條「精緻路線、求質不求量」的發展策略，佳元建設董事長蔡錫全表示，未來不僅要跨出雙北市，下一步要朝掛牌目標前進，以下為專訪紀要：

中鋼下月盤價全面調漲 單月每噸漲500至600元

中鋼昨（4）日開出10月月盤及第4季季盤盤價，受到冶金煤價格大漲、煉鋼成本墊高影響，加上美歐亞鋼價陸續回升下，月盤產品全面調漲每公噸500至600元；季盤產品則以平高盤定調，市場預期將拉升下游備貨動能，第4季鋼市回暖可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。