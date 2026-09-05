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生技醫藥公司爭取大廠授權 個個有機會
國內生技醫藥公司除了拚產品取得上市許可，更重視成果能否獲得國際大廠授權。根據各生醫公司近期所透露的進度，包括泰合生技（6467）、益安生醫、全福生技、漢康-KY、TLC-KY等公司今年第3季起都有機會爭取到國際大廠授權。
泰合的新劑型新藥TAH3311抗血栓口溶膜，目標今年第4季取得歐盟藥證，美國藥證也有機會在明年第2季獲得。
創新醫材公司益安開發攝護腺微創治療醫材Urocross Expander System，今年3月成功取得美國FDA的510(k)上市許可後，董事長張有德表示，目前正積極洽談國際大廠授權。
全福生技開發的角膜炎新藥BRM424，近期二期臨床試驗已順利完成所有受試者給藥。全福生技董事長林羣表示，預計於第4季臨床數據公布後，將加速授權條件的談判，力爭年底前完成全球或區域授權。
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