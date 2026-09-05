生技醫藥公司爭取大廠授權 個個有機會

在政策調控與資金收緊的環境下，多數建商在房市策略選擇擴大規模，追求推案量，但佳元建設反其道而行，選擇以產品力與品質建立市場辨識度，逐步走出一條「精緻路線、求質勝求量」的發展策略。

2026-09-05 01:07