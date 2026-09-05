SCFI運價指數連六升

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）昨（4）日出現連六漲，遠東至美西線每FEU（40呎櫃）上漲4.3%，近洋線也受到亞洲主要港口塞港影響，東南亞線周漲幅更達12%。

漲價原因主要受巴拿馬運河因降雨不足河道水位吃緊，9月起限縮船舶通行量，加上中國大陸十一黃金周前出貨需求升溫，推升北美航線運價持續走強。

根據上海航運交易所最新數據，SCFI本周上漲80.52點至3,590.05點，已連六周走揚，單周漲幅2.3%；遠東至美西每FEU運價來到7,242美元，較前一期上漲302美元；遠東至美東每FEU運價達10,324美元，較前一期增加278美元，周漲2.8%，北美航線維持本波SCFI上漲的主要動能。

近洋線則受到中國大陸及東南亞多個重要港口塞港影響，運價明顯上揚。遠東至東南亞每TEU（20呎櫃）運價來到893美元，較前一期上漲97美元，周漲幅達12%；遠東至韓國每TEU也較前一期上漲16美元。