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中鋼下月盤價全面調漲 單月每噸漲500至600元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中鋼昨（4）日開出10月月盤及第4季季盤盤價。 聯合報系資料照
中鋼昨（4）日開出10月月盤及第4季季盤盤價。 聯合報系資料照

中鋼（2002）昨（4）日開出10月月盤及第4季季盤盤價，受到冶金煤價格大漲、煉鋼成本墊高影響，加上美歐亞鋼價陸續回升下，月盤產品全面調漲每公噸500至600元；季盤產品則以平高盤定調，市場預期將拉升下游備貨動能，第4季鋼市回暖可期。

中鋼表示，觀察總體經濟變化，全球經濟現階段溫和成長，惟中東戰事未歇，不確定性因素升高，國際貨幣基金將今年全球經濟成長率預估由3.1%微幅下調至3.0%。

中鋼10月月盤及第4季季盤價格變化
中鋼10月月盤及第4季季盤價格變化

至於台灣受惠AI供應鏈需求暢旺，出口與投資動能增強，外銷訂單成長率連18個月正成長，主計總處預估今年成長率達11.05%，創近40年來新高。

煉鋼成本部分，國際油價維持高檔，鐵礦砂於每公噸100美元附近震盪；冶金煤供應緊俏，近月每公噸上漲50至65美元，來到約每公噸275美元，推升煉鋼成本，帶動國際鋼價回升。

依各區塊鋼市來看，美國關稅政策限縮鋼材進口，加上鋼廠至年底前例行性檢修，供應趨緊，熱軋行情站穩每公噸1,300美元以上。歐洲方面則受碳邊境調整機制及進口關稅配額限縮影響，熱軋價格每公噸上漲30至60美元，來到840至870美元。

中國大陸方面持續推動政策性減產，粗鋼產量及鋼材出口量下降，主要鋼材流通行情回升；另越南和發鋼廠熱軋盤價順勢止跌反漲。

綜觀上述情勢，該公司評估煉鋼成本、國際行情、下游景氣及季月盤產品對應不同產業的需求，10月月盤產品全面調漲，第4季季盤產品以平高盤開出。

中鋼 調漲 鋼價

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