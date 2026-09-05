海外人氣餐飲 相繼登台

除了自創新品牌，餐飲集團下半年代理品牌同樣熱鬧。王座（2751）代理日本連鎖鰻魚飯品牌「鰻の成瀬」，規劃年底前開出台灣首店；香繼光第4季也將引進日本平價鰻魚飯品牌「名代宇奈とと」。開展餐飲則跨足韓式餐飲，引進韓國首爾人氣燒肉品牌「囕盈豚」，海外餐飲品牌持續搶進台灣市場。

隨日本、韓國成為國人海外旅遊熱門市場，消費者在旅遊及社群平台接觸的海外人氣餐飲品牌，也成為國內餐飲集團擴張版圖的選項。相較從零培養自創品牌，具知名度的海外品牌已有一定市場認知，有助縮短品牌養成時間，並增加餐飲集團進駐百貨商場的品牌選擇。

其中，王座今年6月新增三個代理品牌，包括在日本已有近400家門市的「鰻の成瀬」，台灣首店鎖定百貨商場，預計年底前登場。王座旗下品牌也隨之增至12個，希望透過不同餐飲類型，擴大集團品牌組合。

香繼光則持續加碼日系餐飲品牌，第4季預計引進日本「名代宇奈とと」，主打平價鰻魚飯，將成為繼「金子半之助」、「日本橋海鮮丼 辻半」後，旗下第三個代理的日本餐飲品牌。

韓系品牌也持續來台。開展餐飲引進韓國三大人氣燒肉名店之一「囕盈豚」，台灣首店預計下周於台北遠東Garden City開幕，不僅是品牌首度跨出韓國、進軍海外市場，也是開展餐飲首度跨足韓式餐飲。

隨新品牌加入，開展也進一步擴大旗下餐飲品牌版圖。