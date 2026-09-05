餐飲業掀跨界搶客潮 豆府、全家等推新品牌

餐飲業下半年掀起新品牌風潮，韓式連鎖餐飲龍頭豆府（2752）積極拓展南洋料理餐飲，首支自有品牌「日日南洋」預計9月中下旬登場，全家餐飲也預告第4季將推出集團第四個品牌、首度跨足麵食市場；金色三麥、路易莎近期也分別推出中式餐飲品牌「三麥茶樓」及鍋物品牌「和牛鍋敘」。

業者指出，從韓式、日式定食、西歐式餐酒料理及咖啡起家的餐飲業者，近期紛紛跨出原本擅長的領域，透過新品類擴大客群，為營運尋找新動能。

全台最大的韓式連鎖餐飲集團豆府，過去自創品牌多為韓式料理，包括北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂等，下一步將跨足南洋料理。全新品牌「日日南洋」預計9月中下旬於台北車站新光三越登場，菜色橫跨泰國、馬來西亞、越南等東南亞料理，並採一人一套餐形式。首店雖位於百貨美食街，但設有獨立座位區，希望兼具美食街人流及完整用餐體驗。

全家餐飲以代理日式定食「大戶屋」為營運主力，近年積極培養自創品牌「IKIGAI燒肉」，目前已躍居集團第二大品牌，第4季還將首度跨入麵食市場。總經理辛紫綾近日表示，新品牌預計第4季推出，將成為大戶屋、IKIGAI燒肉及bb.q CHICKEN之後的第四個品牌，鎖定消費頻率較高的日常餐飲需求。

金色三麥的跨界幅度也不小。集團過去以「金色三麥」創意西歐式餐酒料理起家，旗下「微兜」同樣屬於西式餐飲體系，但近期開出的「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，則是集團首度跨足中式餐飲，以台灣料理及茶文化為核心，首店進駐台北大巨蛋遠東Garden City。

金色三麥總經理葉淑芬表示，集團既有品牌以西式餐飲為主，如果再推出相近品類，容易形成內部競爭，因此新品牌刻意選擇不同賽道。

從咖啡起家的路易莎，則是四家業者中跨品類腳步最廣的一家。集團近年已從咖啡延伸至牛排、泰式料理、茶食、蔬食、港式料理及鍋物等領域，上月底再推出第二個鍋物品牌「和牛鍋敘」，成為旗下第11個子品牌，持續擴大咖啡本業以外的餐飲版圖。