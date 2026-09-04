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台灣養生茶站上國際風味舞台 臻品植萃「博士晚安茶」摘iTQi三星

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「博士晚安茶」由臻品植萃創辦人、中醫博士陳勇利研發。記者宋健生／攝影
「博士晚安茶」由臻品植萃創辦人、中醫博士陳勇利研發。記者宋健生／攝影

台灣養生茶再獲國際肯定。臻品植萃旗下「博士晚安茶」榮獲2026比利時iTQi國際風味評鑑三星，總評分達90.7%，以花香、甘甜與草本氣息交織出的細緻層次，獲得國際專業評審青睞。從中醫專業出發的養生茶，不再只有機能與配方，更以風味實力站上國際舞台

博士晚安茶由臻品植萃創辦人、中醫博士陳勇利研發，選用馬鞭草、紅棗、洋甘菊、燕麥、甘草、西番蓮花粉、薰衣草、博士葉與七葉膽等9種植物素材調配。其中，薰衣草、西番蓮花、七葉膽具有幫助入睡的相關食品可敘述功能，洋甘菊、馬鞭草則可調節生理機能，兼顧日常飲用需求與風味表現。

這次國際評審給出的90.7%高分，也反映其風味設計的成熟度。茶湯入口先由薰衣草柔和花香揭開序幕，洋甘菊與紅棗接續帶出溫潤香甜，中段轉為馬鞭草清新的草本氣息，再以七葉膽微甘苦的尾韻平衡甜感。

花香、甘甜與草本氣息依序展開，整體柔和順口、層次自然，也降低一般消費者對養生茶厚重、苦澀的既定印象。

談到研發初衷，陳勇利表示：「養生茶如果只有好的配方，卻讓人喝不下去，就很難真正走進生活。我希望做的是一杯有專業依據，也讓人每天都願意喝的茶。」因此在博士晚安茶的開發過程中，除了植物素材的選擇，更反覆調整香氣、甘甜與草本風味間的比例，讓養生需求與飲用體驗不必二選一。

陳勇利過去也曾從中醫觀點分享薰衣草、洋甘菊、馬鞭草、紅棗與甘草等不同花草素材的搭配思維。多年來，臻品植萃持續將中醫專業轉化為更貼近現代生活的植萃產品，希望降低傳統養生與日常飲食之間的距離。

陳勇利表示，此次博士晚安茶取得iTQi三星與90.7%高分，不只是單一產品獲獎，也呈現台灣養生茶從「配方導向」走向「專業、風味與國際標準並重」的發展可能。當養生茶既能保有草本特色，又能以味蕾與世界溝通，傳統養生文化也有機會用更現代的方式走進消費者日常。

臻品植萃旗下「博士晚安茶」榮獲2026比利時iTQi國際風味評鑑三星，總評分達90.7%。記者宋健生／攝影
臻品植萃旗下「博士晚安茶」榮獲2026比利時iTQi國際風味評鑑三星，總評分達90.7%。記者宋健生／攝影

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