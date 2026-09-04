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建國市場遷址10周年9/13「憶市傳味」登場 千份美食、親子陀螺歡樂同慶

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
建國市場2025、2026年連續榮獲經濟部優良市集暨樂活名攤評核「5星市集」肯定。中市經發局／提供
建國市場2025、2026年連續榮獲經濟部優良市集暨樂活名攤評核「5星市集」肯定。中市經發局／提供

走過10年歲月，熟悉的市場滋味與人情味持續傳承！為歡慶建國市場遷址10周年，台中市政府經濟發展局與建國公有零售市場自治會將於9月13日(星期日)上午9時至12時共同舉辦「建國十年 憶市傳味」行銷活動。

現場推出上千份傳統美食免費品嚐、戰鬥陀螺親子趣味賽、市場五大專區打卡尋寶及壓軸摸彩等豐富活動，邀請市民走進市場，一起吃美食、玩活動、抽好禮，在熟悉的市場味道中回味10年記憶，共同歡慶建國市場遷址10周年。

經發局表示，建國公有零售市場於民國61年竣工啟用，歷經多年發展，配合鐵路高架化及中區再生計畫等政策推動，原市場於105年9月19日正式結束營業，隔日搬遷至現址，開啟嶄新篇章。

遷址10年來，建國市場持續精進市場環境及服務品質，2025、2026年連續榮獲經濟部優良市集暨樂活名攤評核「5星市集」肯定。

市場攤商更累計獲得187顆樂活名攤星級，包括新隆發醬園、源和冷凍食品行及濟生蔘藥行等3攤獲5星肯定，另有10攤4星、34攤3星及15攤2星，展現市場從傳統採買場域持續朝兼具品質、特色與人情味的生活市集邁進。

經發局指出，此次10周年活動以「好吃、好玩、好康」為主軸，其中「十周年請客好味道」將限量免費提供上千人份甜湯圓、米粉湯及冰仙草等傳統美食，用一碗碗熟悉的市場好味道與市民分享10周年的喜悅。

現場另規劃「打卡尋寶趣」，於市場五大專區設置打卡點，邀請民眾逛市場，完成指定拍照打卡任務即可兌換摸彩券，從美食到尋寶，用不同方式重新認識建國市場。

為增添親子同樂趣味，經發局說明，活動特別規劃「戰鬥陀螺親子趣味賽」，邀請大小朋友組隊熱血開戰。活動自9月6日上午9時起開放網路報名，限量64組，參加對象為6至18歲孩童及青少年，並由家長陪同參加；完成報到即可獲得摸彩券1張，早鳥前25組再加贈環保購物袋1個。

現場採隨機配對、三局兩勝制進行趣味對戰，最終前4名優勝者還可獲得市場名產及全聯禮券，讓親子逛市場也能留下不一樣的共同回憶。活動報名請至「戰鬥陀螺親子趣味賽」線上報名頁面(https://www.surveycake.com/s/4kKP6)辦理。

經發局說，10年不只是市場搬遷的時間刻度，更累積了攤商與消費者一段段生活記憶。此次透過傳統美食、親子活動及市場尋寶等方式，盼讓老朋友重溫熟悉滋味，也邀請更多年輕家庭走進傳統市場，感受建國市場一路走來不變的人情味與持續創新的新風貌，讓市場的好味道與共同記憶繼續傳承下一個10年。

歡慶建國市場遷址10周年，「建國十年 憶市傳味」行銷活動將於9月13日登場。中市經發局／提供
歡慶建國市場遷址10周年，「建國十年 憶市傳味」行銷活動將於9月13日登場。中市經發局／提供

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