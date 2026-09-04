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「我宣誓2.0」串聯政府、企業力量 共同守護中台灣生活圈安全回家路

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
酒與社會責任促進會攜手中台灣區域治理平台八縣市政府，參與「我宣誓 2.0」十周年活動。記者宋健生／攝影
酒與社會責任促進會攜手中台灣區域治理平台八縣市政府，參與「我宣誓 2.0」十周年活動。記者宋健生／攝影

社團法人台灣酒與社會責任促進會(TBAF)4日舉辦「酒駕防制跨縣市聯合倡議暨『我宣誓 2.0』十周年」活動，邀集中台灣區域治理平台八縣市政府、酒品產業鏈及跨領域產業共襄盛舉。展現地方政府對交通安全議題的重視。

另一方面，也象徵「我宣誓2.0」十年倡議成果逐步擴大至跨區域生活圈，開啟民間倡議與地方治理合作的新模式。

今年適逢「我宣誓2.0」倡議推動十周年，系列活動以「不酒駕」為核心，逐步延伸至未成年不飲酒、孕期不飲酒、不勸酒、不拚酒、不過量飲酒及正確認識酒精等多元面向，致力於將理性飲酒理念從企業自主實踐延伸至消費者與社會大眾溝通。

酒與社會責任促進會理事長梁殷禎指出，累計至今，系列倡議已獲得超過60萬人次響應，展現酒品產業長期投入建立理性飲酒文化的具體成果。

今天活動現場由台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市及新竹市等八縣市政府代表出席，展現對「我宣誓2.0」倡議的共同響應。

同時，透過跨縣市交流與公私協力模式，結合地方治理能量與民間倡議資源，將「理性飲酒、不酒駕、安全返家」理念延伸至不同生活場域，共同打造中台灣共同生活圈的安全防護網。

台中市政府副秘書長張大春表示，酒在生活與文化中具有一定的重要性，但安全始終是最重要的前提，他並肯定民間單位長期投入相關宣導，也期盼未來持續透過多元方式推廣正確觀念。

新竹副縣長陳見賢表示，理性飲酒不是不能喝酒，而是要落實「喝酒不開車」，對自己負責，也保護其他用路人的安全；雲林副縣長陳璧君指出，社會責任不只屬於企業，每個人都應從自身做起，在保護自己的同時也顧及他人，共同實踐負責任的飲酒文化。

苗栗副縣長邱俐俐則強調，交通安全需要每一位用路人共同維護，更重要的是建立正確的風險意識與責任觀念，從源頭避免酒後駕駛行為發生。新竹市政府副秘書長李季縈、彰化縣政府副秘書長陳燕慧、南投縣政府副秘書長簡育民、嘉義市政府交通處長呂獎慧今日也率隊出席。

梁殷禎表示，過去十年以來，促進會持續推廣理性飲酒觀念，結合企業社會責任實踐，並串聯產業及跨領域夥伴共同參與，逐步擴大理性飲酒倡議的社會影響力。

他強調，理性飲酒文化的建立，需要政府、產業及社會各界共同長期投入，此次八縣市共同響應，將民間倡議能量與地方治理經驗相互結合，讓負責任飲酒理念從產業自主行動延伸至更多生活場域。

「我宣誓2.0」串聯政府、企業力量，共同守護中台灣生活圈安全回家路。記者宋健生／攝影
「我宣誓2.0」串聯政府、企業力量，共同守護中台灣生活圈安全回家路。記者宋健生／攝影

酒與社會責任促進會理事長梁殷禎(左1)代表致贈感謝狀給台中市政府。記者宋健生／攝影
酒與社會責任促進會理事長梁殷禎(左1)代表致贈感謝狀給台中市政府。記者宋健生／攝影

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