企業生日快樂／佳元博士董座 將「提問」導入經營

佳元建設董事長蔡錫全在業界深耕逾30年，公司以小而美的實力獲市場青睞。他近年攻讀政大地政博士班，將學術方法導入企業經營與土地開發決策，為營建業界中罕見的「博士董座」。

蔡錫全畢業於文化大學土地資源學系，從大學起就對開發土地有濃厚的興趣，他工作初期在金控公司接觸土地利用、資產整合與管理等實務，後轉往建設業歷練，從開發、業務到整體操作全面參與，這段經歷培養了他對市場的判斷。

累積多年經驗後，蔡錫全在45歲時創立佳元建設，從三人團隊起步，到如今擴展至20餘人規模。他坦言，創業初期沒有資源優勢，只能靠產品與執行力說服市場。第一個案子內湖「樹語人」，即以細緻設計與質感打出知名度，甚至出現高比例女性購屋族群，反映產品在生活美學上的吸引力。

「市場沒有每天都好的時候，品質才是你能不能走下去的關鍵。」蔡錫全說，近年建築業面臨缺工、成本上升、疫情斷鏈等挑戰，但對他而言，「單價不是問題，怎麼在小基地把產品做好，才是功夫」，這也是佳元逐漸建立差異化的重要原因。

他認為，建設業進入高度複雜決策環境，單靠經驗已不足以應對。「AI時代最重要的能力，不是答案，而是提問。」蔡錫全指出，博士訓練的核心在於建立方法論，從問題設定、資料分析到結論驗證，讓決策更有邏輯與依據。「就像AI需要好的引導，企業經營也是一樣，如果一開始問題就錯，後面再怎麼努力都會偏掉。」

在經營管理上，蔡錫全在公司內部強調「提問文化」，鼓勵員工在會議中提出問題，甚至設立獎勵機制，讓不同聲音可以被討論，並要求團隊在開會時「把客戶當作在現場」，不論是代銷、設計或工程端，所有決策都必須回到使用者角度。

「有負評一定要講，問題一定要提出來。」蔡錫全說，自己不會因員工提出問題而追究責任，反而會給予獎勵，因為唯有讓問題浮現，組織才有進步空間。

對於新生代的管理，蔡錫全坦言，現在不能再用過去的思維套用在新一代員工身上，不是年輕一代要適應前輩，而是資深前輩要學會怎麼跟年輕人合作，他規劃接班梯隊需有10至15歲的世代差距，讓組織保持彈性與延續性。