企業生日快樂／佳元串聯大台北 跨區拓版圖

佳元建設深耕雙北地區，從都更、危老領域起家，逐步發展到北士科購地等業務，在競爭激烈的市場中，逐漸走出一條「精緻路線、求質不求量」的發展策略，佳元建設董事長蔡錫全表示，未來不僅要跨出雙北市，下一步要朝掛牌目標前進，以下為專訪紀要：

問：佳元建設短、中、長期的計畫與願景為何？

答：佳元建設並不以快速擴大規模為目標，短期最重要的是把手上每一個案子做到最好，從產品規劃、施工品質到交屋服務，都希望能累積住戶信任，中期將持續深耕雙北市場，強化品牌辨識度與代表作品；長期則朝上市櫃方向邁進，但前提仍是守住品質與品牌價值。

公司經營核心在於「信任」，不論是合作夥伴、員工或客戶，都必須建立長期關係。目前已有約兩成購屋客來自回購客，顯示品牌逐漸形成口碑效應。

問：請談談佳元建設的在手案量、購地布局策略，除了雙北外，未來是否會跨區？

答：佳元目前都更、危老在手案量約達七個，總銷約在400-500億元，其中集中在雙北市，區域上，以中山區、士林區天母天玉街、中山北路七段居多，有些已經在都審、送件、興建中等。

在土地布局策略上，目前以雙北地區為核心發展市場，主要考量區域需求穩定、生活機能成熟，且能充分發揮公司在產品規劃與整合能力上的優勢，不過未來還是會有跨區域的計劃，而桃園會是首要著墨點，主要考量到可串聯大台北生活圈。整體而言，佳元選地最重視區域發展與土地條件，並非單純看價格或規模，而是評估「這塊地能做出什麼產品」

問：在市場普遍走量的情況下，佳元建設為何選擇「精緻路線、求質勝求量」？

答：住宅不是短期商品，而是長期生活的載體，因此不能只追求銷售速度與規模，公司強調產品細節，從建築外觀到設備整合，都希望做到市場差異化。

與其追求推案數量，更重視每一個案子是否具備代表性與品牌價值，而這樣更帶來三大核心競爭力，第一，整合與協調能力，在都更、危老案件中，透過長期溝通與專業整合，穩定推動開發進程。第二，產品規劃能力，依據基地特性與區域需求，打造具差異化的建築產品。第三，品牌與服務能力，重視交屋後服務與住戶關係，累積長期市場信任。

問：佳元建設未來是否持續加碼都更、危老，怎麼看待都更市場，是否會進一步參與公辦都更案？

答：隨著台灣建物老化與都市更新需求增加，都更與危老市場具有長期發展潛力，而佳元長期深耕都更與危老市場，在業界已有一定實績，未來仍會持續投入。

而都更與危老的推動關鍵，不僅在於容積獎勵，更在於制度穩定性、整合效率與風險分攤機制。唯有讓住戶、政府與開發業者之間建立更有效的協作關係，更新推動才能真正落實。

至於公辦都更方面，保持開放態度，若制度清楚、權責分工明確、時程具可預期性，不排除參與。

問：政府近年重拳打房，怎麼看待今年房市景氣的變化？

答：政府是打炒房，並不是打房，整體大方向是正確的，而現在市場也比較理性，其實是好事，雖然整體房市交易量縮，但價格相對穩定，主要是央行限制貸款影響的是購屋族信心，許多購屋族會擔心現在買預售屋，會不會未來交屋上貸款成數又有變化，但剛性需求仍在，只要是好地段、好品質的房子，仍然可以看到購屋族出手，近期央行些微放鬆管制，也有看到市場有稍微回溫的跡象，像是之前原本一周來客量不到十組，現在一週都可以達15組以上，預期整體市場最快下半年會逐步轉趨樂觀。