企業生日快樂／佳元打精緻牌 建立辨識度

在政策調控與資金收緊的環境下，多數建商在房市策略選擇擴大規模，追求推案量，但佳元建設反其道而行，選擇以產品力與品質建立市場辨識度，逐步走出一條「精緻路線、求質勝求量」的發展策略。

佳元建設成立於2013年，由董事長蔡錫全出資創立，起初公司規模僅三人，但蔡錫全認為，穩健經營是最重要的原則，因此並非從一開始即走大規模擴張，而是建立長期深耕建築與土地開發實務的基礎。公司也從整合難度較高的都更、危老案件切入市場，透過實務操作累積經驗與口碑，逐步建立品牌基礎。

在創業初期，佳元建設面臨的主要挑戰，包括品牌尚未建立、整合型案件推動不易，以及資源相對有限等問題。特別是在都更與危老案中，除技術層面外，更涉及地主整合、溝通協調與程序推進，對開發團隊的耐心與專業要求極高。

面對這些困境，佳元選擇以穩健節奏推進個案，透過實際作品與交屋品質逐步累積市場口碑。公司強調「重整合、重產品、重信任」，在都更與危老推動過程中，長時間與地主溝通，甚至透過帶看已完工個案、與住戶直接互動的方式，建立最直接的信任基礎。

在產品策略上，佳元亦逐步形成差異化定位。公司並不以基地規模或規格堆疊為競爭主軸，而是強調「地段紋理」與產品適配性。即便基地僅百坪，仍透過設計、動線與細節規劃，創造市場競爭力。例如早期個案透過精準規劃，在短時間內完銷，顯示其產品力已逐步被市場認可。

隨著個案累積，佳元逐步從「個案導向」轉向「品牌導向」。公司開始更重視建築美學、生活動線與居住體驗，並將細節做到極致，包括外觀設備整合、管線隱蔽等，提升整體建築質感。蔡錫全強調，建築不只是產品，而是生活美學的延伸，甚至將建築視為「會呼吸的空間」，希望作品具備溫度與長期價值。

進入第二階段發展後，佳元開始由單點操作走向區域深耕，持續以雙北為核心市場，布局中山區、天母等區域，並逐步累積代表作品。目前公司都更與危老在手案量約400至500億元，約六至七案同步推進，另有已完工或興建中的個案達14案，維持穩健開發節奏。

近年隨著科技產業帶動區域發展，佳元亦將布局延伸至北士科。公司早於市場熱度形成前即進場購地，取得重劃區內土地，顯見其選地策略偏向長期布局而非短期題材操作。

在土地策略上，佳元認為「選地即選未來」。蔡錫全認為，土地就是建商的「布料」，開發關鍵在於是否能看懂區域紋理與發展潛力，而非單純追逐熱門區域。這樣的選地哲學，也使公司在市場波動中仍能維持穩定節奏。

針對未來布局，蔡錫全表示，公司持續以雙北為核心，但不排除向外擴展，其中桃園會是下一個目標區域，主要考量其與大台北形成一日生活圈的連動性。不過，擴張將以審慎為原則，不會為規模而犧牲品質與掌控度。

在市場策略上，佳元選擇「自住客導向」，避免過度依賴投資型買盤。蔡錫全表示，目前市場已回歸理性，交易量雖縮，但價格相對穩定，對長期經營的建商反而有利。在貸款管制與金融政策影響下，購屋族更重視產品品質與品牌信任度，這也讓佳元的經營模式逐漸展現優勢。

佳元建設的發展並非追求快速擴張，而是透過穩健經營、產品力累積與品牌經營，逐步在競爭激烈的市場中建立定位。未來公司仍將以「穩中求進」為核心策略，持續深化產品品質、拓展開發版圖，並朝上市櫃目標邁進。