信驊破天荒招畢業生吸千人報考 ！林鴻明喊話：快帶徒弟 預告二度漲價

台股股王信驊（5274）創業22年採取精兵制，員工人數僅100多人(未計入子公司)，過去一向只用資深人才，董事長林鴻明4日表示，今年破天荒招募20幾位碩博士應屆畢業生，人力增幅創歷年之最，原因是傳承及AI。他也透露今年將二度調高晶片售價，員工平均獲利貢獻將僅次於輝達（NVIDIA）。

信驊股價達17,470元，穩居台股股王，對於今年川湖大漲破萬元一度短暫超車信驊取得股王寶座，林鴻明表示，對股王資格一直保持平常心，公司核心態度就是繼續努力，但當上股王確實有兩大優勢，包括徵才跟品牌推廣幫助大，其次是商業合作的信賴度提升。

他也表示，台灣市場如果能出現越來越多不同領域、或是 AI 相關的新興廠商，在短時間內快速做大市值，「這是一個很好的現象，對台灣很棒」！

他解釋，這展現台灣企業的「超強創新力」與「極致靈活度」，也顯示資本市場對能創造高附加價值且解決客戶痛點的公司，給予高溢價及資金支持，並進而帶動更多創新與創業。

林鴻明也透露，過去公司精兵制才100多人，創造出高產值，包括平均員工營收貢獻達2億元，這在2024年甚至是超越NVIDIA水準，今年平均員工獲利貢獻超過5,000萬元，雖然還需要詳查，但很有機會該數字是僅次於NVIDIA水準。

林鴻明也透露，公司人數不多，精兵制好處是讓人才充分發揮，避免在大組織中被低度使用，過去信驊因為組織小，找人才都是找業界5~6年以上，甚至是7~8年的即戰力去補足團隊不足，但今年，是創業22年來首度招募應屆畢業生。

林鴻明坦言，今年破天荒招募20幾位應屆畢業生，原因有二；首先是發現AI的協助下，新人學習專業知識的速度可以快上5倍，比方過去 5 年學的，現在不用 1 年就能掌握，等於3年就能培養出15年資歷的人才，新人在 AI 時代反而更沒有包袱、更有機會。

其次，現在信驊的團隊不少幹部年紀也大了，考量未來會退休，他必須開始考慮傳承，也承擔社會責任，為此今年首度舉辦畢業生考試徵才，來了1,000多人報考，選出100多人參加公開筆試，經過兩關，最後錄取20人。

林鴻明9月更親自對報到新人連上2天課，他也跟創業團隊喊話；「你們要發揮你們最後的價值，趕快帶徒弟！」他也透露這不是一次性招募，2027年第2季會再展開第二次應屆畢業生招考，為未來信驊的成長培育人才。

AI加速晶片設計生產力！晶片驗證效力驚人

而AI不只是改變信驊用人的策略，也加速研發製程的迭代，林鴻明指出，過去摩爾定律是製程生產力每 18 個月翻倍，但人類的「設計生產力」卻無法等速成長。因此，設計方法論必須不斷演進，從電晶體層級到閘極層級、高階語言、導入 IP 授權等方式去加速設計生產力。

但現在有AI 輔助下，將大幅拉近設計與製程生產力落差，信驊目前在晶片驗證上大量導入 AI，發現 AI 在快速尋找 Bug 組合上極具威力。

林鴻明也透露，因為上游供應鏈宣布調高兩位數價格，成本漲幅非常大，故今年第4季信驊也必須反映成本，目前客戶端的反應顯示漲價頗為順利，而這也是信驊今年度2次漲價，漲幅合計超過20幾％。

林鴻明強調，一個優秀公司的成長不應該只依賴「Q（出貨數量）」，還必須追求「P（平均售價/價值）」的提升，2027年有機會晶片售價提高至20美元以上。