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PChome 24h購物「超速配」199元免運優惠擴大至每周五、六、日

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

看準周末生活採購與彈性補貨需求升溫，PChome 24h購物自7月推出「每周日滿199元免運」以來，獲得市場正面迴響。站上數據反映，活動上線後，周日訂單量較活動前成長近三成，更躍居全周訂單量之冠，顯示周末免運服務受到消費者青睞。

平台進一步觀察，周六為全周「超速配」服務選用占比最高的日期，反映消費者於周末對快速取貨的需求。不同於傳統物流假日期間可能面臨配送時程限制，「PChome超速配」符合條件之商品於周五晚間23:59前完成下單，最快隔日早上即可至指定7-ELEVEN門市取貨，讓周末採買不受傳統配送時段限制。

PChome 24h購物觀察，許多民眾習慣在周五預先規劃假期所需，加上周末是整理家務、補齊日常用品的重點採買時段，對隨買隨到的消費體驗需求更顯著。為PChome 24h購物將免運優惠擴大至「周五至周日」，涵蓋周末零食採買、生活備品補貨、居家清潔等多元需求。

目前「PChome 超速配」適用商品包含居家日用、清潔用品、零食飲料、美妝保養與3C周邊等品類，消費者下單後可依假日行程，自由選擇指定7-ELEVEN門市取貨。目前鎖定台北市、新北市以及桃園市核心生活圈，服務範圍涵蓋超過2,200家指定門市。消費者在當日上午09:59前成立的訂單，預計當日晚間9點前即可送達指定7-ELEVEN門市，當日上午10點後下訂單，能在隔日9點前送達。

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