快訊

查蔣得立非事實？國教署會議有人問僑生身分 殷瑋質疑護航：是否負責？

聽新聞
0:00 / 0:00

淘寶99購物節促銷開跑 鎖定開學外宿潮助攻「租屋改造」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

淘寶99購物節促銷開跑，迎接9月開學季與租屋搬遷潮，許多大專院校學生與外宿上班族正忙著添購生活用品與規劃新居。為協助外宿族無痛打造理想居住空間，今年「99購物節」將於9月6日晚間八時至9月13日23時59分舉行。淘寶表示，精選多款兼具實用機能與設計感的質感好物，從智慧家電、無痕收納到氛圍感風格軟裝一應俱全。

活動期間，除了全站商品立減88折起、疊加消費券最低77折外，淘寶再度祭出台灣優惠，包括台灣限定「滿人民幣299立減20」專屬折扣碼、直郵運費券及免支付手續費券等多重優惠。特定信用卡與銀行戶頭結帳另有優惠，綁定淘寶LINE官方帳號也有加碼禮。

淘寶指出，對許多大學生和小資租屋族而言，租屋空間有限，得兼顧睡覺、讀書、收納與放鬆等各種生活需求。可從燈光、桌面小物到收納細節著手，替房間換上新氣象。今年開學季，淘寶精選多款兼具實用機能與設計美感的租屋好物，幫助租屋族輕鬆重塑空間秩序，打造專屬的居家風格。

善用不占空間的智慧好物，也能升級日常體驗。人體感應燈條可自動感應照明，半夜起床不用摸黑找開關，替床邊、衣櫃或書桌下方補上一道柔和光線；智能感應垃圾桶支援快速感應及輕觸一鍵開蓋，搭配密閉式桶身與智慧模式減少異味與蚊蟲孳生。

租屋族常面臨空間有限、物品無處收，牆面又不能鑽洞打孔的困境，想在有限坪數內將空間利用極大化，要善用容易被忽略的牆面與門後空間。免打孔吹風機收納架讓吹風機與電線都有固定位置，吸盤式壁掛置物架和拖把壁掛夾將衛浴及清潔用品離地掛置，衣服、包包和帽子太多沒地方掛，木紋質感掛鉤則能利用房門背後的閒置空間，不占額外坪數就能增加收納。

散落各處的待洗衣物，可以集中收進藤編洗衣籃，即使直接擺在房間裡也不顯凌亂；床邊空間有限，可移動式床邊桌能靈活因應不同用途，都能讓小坪數空間獲得更有效的利用。桌面上的瓶瓶罐罐則交給360度旋轉收納盒一起整理，讓桌面保持清爽，也兼顧拿取便利性。

淘寶 租屋 購物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

實用必看！IKEA公開「6大收納技巧」、精選10款收納好物快儲存

台灣首家3COINS開幕時間確認！台灣限定商品與日本熱銷推薦品一次看

歡慶41週年！「POYA寶雅線上買」獨家推「褲褲兔」聯名周邊集印花0元換　滿額登錄抽MacBook Neo等豐富大獎

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

相關新聞

好市多「制服熊」紅什麼？制服、熱狗全入列 爆紅背後藏會員經濟新招

美式賣場好市多（Costco）長期以會員制、大包裝及高性價比商品建立消費黏著度，如今品牌經營也逐漸從「價格力」延伸至「情感價值」。近期好市多推出多款員工制服造型熊玩偶，將汽修部、美食街、員工制服、識別證等消費者熟悉的賣場元素商品化，在社群掀起收藏及討論熱潮，也讓零售市場看到會員制通路另一種非價格促銷模式。

信驊破天荒招畢業生吸千人報考 ！林鴻明喊話：快帶徒弟 預告二度漲價

台股股王信驊（5274）創業22年採取精兵制，員工人數僅100多人(未計入子公司)，過去一向只用資深人才，董事長林鴻明4日表示，今年破天荒招募20幾位碩博士應屆畢業生，人力增幅創歷年之最，原因是傳承及AI。他也透露今年將二度調高晶片售價，員工平均獲利貢獻將僅次於輝達（NVIDIA）。

台中港挺離岸風電 920MW大彰化風場建置完成

台中港持續扮演台灣離岸風電發展母港角色。沃旭能源大彰化西南第二階段及西北離岸風場近期完成建置，總裝置容量達920MW，台中港提供第35、36、37及38號碼頭及後線約47公頃土地，支援風機預組裝及施工。台灣港務公司表示，將持續擴充港埠服務量能，配合國家能源政策，支援離岸風電產業發展。

中鋼新盤價出爐 10月月盤開漲盤、第4季季盤則以平高盤定調

中鋼（2002）4日開出10月月盤及第4季季盤盤價，在冶金煤價格大漲、煉鋼成本墊高，加上美歐亞鋼價陸續回升下，月盤產品全面調漲每公噸500至600元；季盤產品則以平高盤定調，市場預期將拉升下游備貨動能，第4季鋼市回暖可期。

巴拿馬運河限航壓力升溫 SCFI運價指數連六漲、美西線續揚4.4%

巴拿馬運河受到降雨不足加劇乾旱影響，推升運價指數連六漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於4日出爐，指數上漲80.52點至3,590.05點，周漲幅2.3%，北美線依舊表現強勁，美西線漲幅達4.4%；近洋線則以東南亞線漲勢最突出，周漲幅達12%。

台泥旗下達和航運獲ISO 50001驗證 船隊能源管理接軌國際標準

台泥（1101）4日宣布，旗下達和航運公司通過英國標準協會（BSI）ISO 50001:2018能源管理系統驗證，成為全亞洲地區首家取得BSI ISO 50001驗證的航運業者，並由達和航運董事長蔡立文代表接受驗證證書，共有11艘涵蓋水泥專用船與散裝船的營運船舶納入驗證範圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。