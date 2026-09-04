淘寶99購物節促銷開跑 鎖定開學外宿潮助攻「租屋改造」

淘寶99購物節促銷開跑，迎接9月開學季與租屋搬遷潮，許多大專院校學生與外宿上班族正忙著添購生活用品與規劃新居。為協助外宿族無痛打造理想居住空間，今年「99購物節」將於9月6日晚間八時至9月13日23時59分舉行。淘寶表示，精選多款兼具實用機能與設計感的質感好物，從智慧家電、無痕收納到氛圍感風格軟裝一應俱全。

活動期間，除了全站商品立減88折起、疊加消費券最低77折外，淘寶再度祭出台灣優惠，包括台灣限定「滿人民幣299立減20」專屬折扣碼、直郵運費券及免支付手續費券等多重優惠。特定信用卡與銀行戶頭結帳另有優惠，綁定淘寶LINE官方帳號也有加碼禮。

淘寶指出，對許多大學生和小資租屋族而言，租屋空間有限，得兼顧睡覺、讀書、收納與放鬆等各種生活需求。可從燈光、桌面小物到收納細節著手，替房間換上新氣象。今年開學季，淘寶精選多款兼具實用機能與設計美感的租屋好物，幫助租屋族輕鬆重塑空間秩序，打造專屬的居家風格。

善用不占空間的智慧好物，也能升級日常體驗。人體感應燈條可自動感應照明，半夜起床不用摸黑找開關，替床邊、衣櫃或書桌下方補上一道柔和光線；智能感應垃圾桶支援快速感應及輕觸一鍵開蓋，搭配密閉式桶身與智慧模式減少異味與蚊蟲孳生。

租屋族常面臨空間有限、物品無處收，牆面又不能鑽洞打孔的困境，想在有限坪數內將空間利用極大化，要善用容易被忽略的牆面與門後空間。免打孔吹風機收納架讓吹風機與電線都有固定位置，吸盤式壁掛置物架和拖把壁掛夾將衛浴及清潔用品離地掛置，衣服、包包和帽子太多沒地方掛，木紋質感掛鉤則能利用房門背後的閒置空間，不占額外坪數就能增加收納。

散落各處的待洗衣物，可以集中收進藤編洗衣籃，即使直接擺在房間裡也不顯凌亂；床邊空間有限，可移動式床邊桌能靈活因應不同用途，都能讓小坪數空間獲得更有效的利用。桌面上的瓶瓶罐罐則交給360度旋轉收納盒一起整理，讓桌面保持清爽，也兼顧拿取便利性。