華安擬現增3億元 加速兩項新藥臨床與商化授權

華安（6657）4日召開董事會決議辦理現金增資發行新股案，預計發行新股1萬張，每股發行價格暫定30元，將募集資金3億元，主要用於充實營運資金及推動F705PD、F703EB二大新藥下一階段的臨床進展，以優化新藥資產組合的潛在價值，並實質提升國際授權談判籌碼與策略彈性。

董事長陳翰民表示，治療巴金森氏症口服新藥F705PD已順利完成一期臨床試驗。數據顯示具備優異的安全性與耐受性，並成功觀察到提升細胞內ATP能量、進而延緩疾病惡化的潛力。

他表示，鑑於現行臨床上仍缺乏能有效阻斷神經退化進程的神經保護藥物，F705PD從根本機轉延緩病程的潛力已引發多家國際藥廠關注，公司近期將儘速補充F705PD美國二期臨床試驗資料讓美國FDA繼續審查，期盼儘快執行F705PD二期臨床試驗以推進後續的商化合作與授權談判。

同時，針對俗稱「泡泡龍」的遺傳性表皮分解性水皰症新藥 F703EB，亦穩定推進台美兩地的二期臨床試驗。該產品先前已陸續取得美國 FDA 與歐盟 EMA 的孤兒藥資格認定（ODD），以及美國 FDA 的罕見兒科疾病認定（RPD），未來將充分發揮法規審查的優勢通道，加速後續上市進程。

在進度最快的糖尿病足潰瘍新藥F703DFU部分，其三期臨床試驗在調整收案策略與擴增臨床站點後，目前收案人數已明顯增加，並已向美國FDA提出期中分析。若期中分析數據優異，不僅有機會爭取相關法規優勢以縮短上市時程、搶攻市場先機，更能在授權談判中爭取更實質的溢價空間。

華安表示，F703DFU為全新機轉的小分子新藥，透過提升細胞能量主動加速傷口再生，對於臨床上最難治的大面積潰瘍展現顯著改善趨勢，且避開了現行市售藥物潛在的致癌安全性風險，加上生產成本低與易於保存的特性，極具全球商業化競爭力。

有鑑於目前市場缺乏有效的處方藥，存在顯著的未滿足醫療需求。根據市場調查，全球困難偒口市場規模預計從2024年的81億美元，至2033年將成長至121億美元，期間年均複合成長率4.56%。

陳翰民強調，華安透過獨家ENERGI細胞自癒合平台，精準鎖定具高度臨床價值的藍海市場，隨著旗下核心新藥資產陸續跨入中後期臨床階段，公司營運逐步邁入價值收割期，對未來兩年的整體營運展望抱持正向樂觀態度。