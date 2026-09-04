台中港挺離岸風電 920MW大彰化風場建置完成

台中港持續扮演台灣離岸風電發展母港角色。沃旭能源大彰化西南第二階段及西北離岸風場近期完成建置，總裝置容量達920MW，台中港提供第35、36、37及38號碼頭及後線約47公頃土地，支援風機預組裝及施工。台灣港務公司表示，將持續擴充港埠服務量能，配合國家能源政策，支援離岸風電產業發展。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於彰化外海約35至60公里，共設置66座西門子歌美颯SG 14-236型風力機組，每座裝置容量14MW，總裝置容量達920MW。待全面完工商轉後，將供應企業客戶使用乾淨電力，進一步支援台灣能源轉型。

沃旭能源此次在台灣導入管架式負壓沉箱水下基礎（suction bucket jacket foundations）技術，為台灣首座採用無須打樁管架式負壓沉箱水下基礎的離岸風場。相較傳統打樁方式，該技術可省去打樁施工流程，大幅降低施工期間噪音，未來風場除役時也可自海床完整移除，有助降低對海洋生態的潛在影響。

台灣港務公司指出，台中港具備距離風場運程短、碼頭水深足夠、後線土地充裕等優勢，且可容納大型安裝船靠泊，相關基礎建設完備，適合做為離岸風機重件施工及預組裝基地。此次大彰化風場使用台中港約47公頃土地，完成大型風場建置，也進一步凸顯台中港在台灣離岸風電供應鏈中的關鍵角色。

因應離岸風電第三階段區塊開發，台中港也持續擴大離岸風電服務布局，規劃3大區塊，每年可支援1.5GW、共3座風場，並提供第5A、5B、36、37及38號等5座碼頭進行風機預組裝作業。各基地配置約400公尺碼頭及30公頃後線土地，透過前線碼頭搭配後線儲區，降低港區內部運輸負荷，提高風機組裝及施工效率。

台灣港務公司表示，大彰化西南第二階段及西北風場是沃旭能源繼大彰化東南及西南第一階段後，在台灣建置的第二座大型遠岸風場。兩座風場併網後，大彰化風場總裝置容量將達1.82GW，預估年發電量可供約200萬戶台灣家庭一年用電。

目前台中港已協助海洋128MW、台電一期109.2MW、海能376MW、允能640MW、大彰化1.82GW、彰芳西島600MW及中能300MW等離岸風場建置。港務公司表示，未來將持續投入港埠基礎建設、提升服務量能，與離岸風電開發商及產業鏈合作，進一步強化台灣離岸風電發展基礎，推動能源轉型及淨零目標。