中鋼新盤價出爐 10月月盤開漲盤、第4季季盤則以平高盤定調

中鋼（2002）4日開出10月月盤及第4季季盤盤價，在冶金煤價格大漲、煉鋼成本墊高，加上美歐亞鋼價陸續回升下，月盤產品全面調漲每公噸500至600元；季盤產品則以平高盤定調，市場預期將拉升下游備貨動能，第4季鋼市回暖可期。

中鋼表示，觀察總體經濟變化，全球經濟現階段溫和成長，惟中東戰事未歇，不確定性因素升高，國際貨幣基金（IMF）將今年全球經濟成長率預估由3.1%微幅下調至3.0%。

至於台灣受惠AI供應鏈需求暢旺，出口與投資動能增強，外銷訂單成長率連18個月正成長，主計總處預估今年成長率達11.05%，創近40年來新高。

煉鋼成本部分，國際油價維持高檔，鐵礦砂於每公噸100美元附近震盪；冶金煤供應緊俏，近月每公噸上漲50至65美元，來到約每公噸275美元，推升煉鋼成本，帶動國際鋼價回升。

而依各區塊鋼市來看，美國關稅政策限縮鋼材進口，加上鋼廠至年底前例行性檢修，供應趨緊，熱軋行情站穩每公噸1,300美元以上。歐洲方面則受碳邊境調整機制及進口關稅配額限縮影響，熱軋價格每公噸上漲30至60美元，來到840至870美元。

中國大陸方面持續推動政策性減產，粗鋼產量及鋼材出口量下降，主要鋼材流通行情回升；另越南和發鋼廠熱軋盤價順勢止跌反漲。

綜觀上述情勢，該公司評估煉鋼成本、國際行情、下游景氣及季月盤產品對應不同產業的需求，10月份月盤產品全面調漲，第4季季盤產品以平高盤開出。另因應客戶需求及產業結構變化，部分月盤產品自第4季起改採季盤報價，以利客戶規劃接單及採購。

依中鋼公布盤價調整內容，月盤部分，熱軋鋼捲(軋延料) 、熱軋鋼板、鋼捲 (一般料)和冷軋鋼捲 (一般料)調漲每公噸600元；電鍍鋅鋼捲 (建材)、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料)調漲每公噸500元。

季盤部分，船用等鋼板和電磁鋼捲 (中低規)調漲每公噸500元；電鍍鋅鋼捲 (抗指紋)、熱浸鍍鋅鋼捲 (家電、電腦、其他料)調漲每公噸600元，其餘如棒線 (低碳、中高碳、冷打、低合金)、熱軋鋼板、鋼捲 (中高碳、工具鋼) 和冷軋鋼捲 (中高碳、工具鋼、製桶)等品項持平。