巴拿馬運河限航壓力升溫 SCFI運價指數連六漲、美西線續揚4.4%

巴拿馬運河受到降雨不足加劇乾旱影響，推升運價指數連六漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於4日出爐，指數上漲80.52點至3,590.05點，周漲幅2.3%，北美線依舊表現強勁，美西線漲幅達4.4%；近洋線則以東南亞線漲勢最突出，周漲幅達12%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)突破7千美元，來到7,242美元，較前一期上漲302美元，周漲幅4.4%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達10,324美元，較前一期上漲278美元，周漲幅2.8%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,643美元，較前一期下跌73美元，周跌幅2.7%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,442美元，較前一期下跌115美元，周跌幅3.2%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲97美元，運價來到893美元，周漲幅12%，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃) 較前一周下滑6美元、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲16美元。

根據外電，巴拿馬運河管理局日前已經宣布，9月起將限制每日船舶通行量，這樣將會造成船舶載重的貨櫃數量減少，也因為運河擁擠也很難增加船舶供給，所以運價不斷向上推升。

根據外電報導顯示，9月4日起每日通行量降至34艘，9月15日起進一步降至32艘，低於原本約36艘的水準。這也意味著全球重要航運咽喉再度出現運力限制，亞洲往美東的航線成本面臨進一步上升壓力，北美線運價再衝高。