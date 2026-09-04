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亞東預拌以透水、低碳混凝土創新 獲中華建築金石獎肯定

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞東預拌總經理金崇仁（右）代表公司接受國土署朱慶倫副署長頒發中華建築金石獎，肯定團隊綠色建材創新成果。亞泥／提供
亞東預拌總經理金崇仁（右）代表公司接受國土署朱慶倫副署長頒發中華建築金石獎，肯定團隊綠色建材創新成果。亞泥／提供

亞泥（1102）旗下亞東預拌混凝土公司4日表示，該公司長期投入高性能、低碳及環境友善建材研發，此次以「透水混凝土」及「低碳混凝土」創新成果，榮獲第34屆中華建築金石獎「健康人居類－綠建材組」金石獎肯定。

亞東預拌公司表示，中華建築金石獎為國內建築產業重要獎項，涵蓋建築開發、規劃設計、建材技術及居住環境等領域，表彰產業優良成果與創新表現。面對全球氣候變遷、極端降雨與城市熱島效應日益加劇，亞東預拌持續從建築材料出發，發展具環境效益的綠色建材，以「LoopCon岡固」推動建築減碳，透水混凝土則兼具吸水、保水及降溫功能，從材料端回應城市環境與低碳建築需求。

亞東預拌「透水混凝土」透過特殊連續孔隙設計，讓雨水能快速穿透鋪面到土地，降低地表逕流及都市排水系統負荷，同時有助於涵養地下水、提升都市保水能力。透水鋪面同時藉由孔隙保水與水分蒸散作用，降低人行步道周邊環境溫度約2°C，減緩都市熱島效應。從人行步道、停車場到公園及公共空間，透水混凝土讓都市鋪面重新具備「吸水、保水、降溫」的能力，在極端降雨與高溫日益頻繁的環境下，建構海綿城市提高對氣候變遷的韌性。

在減碳方面，亞東預拌持續發展減碳超過30%之「LoopCon岡固低碳混凝土」，將高性能與低碳概念整合於混凝土產品。透過低碳石灰石水泥、爐石、飛灰等低碳材料應用，以及膠結材料、骨材級配與混凝土配比最佳化，在維持施工性、強度與耐久性的同時，降低水泥使用及產品碳排放，從建築材料源頭減少蘊含碳，協助營建業逐步朝向低碳建築及淨零建築發展。

出席領獎的亞東預拌總經理金崇仁表示，此次透水混凝土及低碳混凝土獲得中華建築金石獎肯定，不僅是對亞東預拌長期投入綠色建材研發成果的鼓勵，也代表低碳與環境友善的建材應用逐漸受到重視。未來亞東預拌將持續投入材料技術研發與應用，提供更多符合永續發展需求的建材選擇，為綠色建築打造更完整的解決方案。

低碳 華建 亞泥

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