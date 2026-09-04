打造澎湖港為離島郵輪示範港 吸引國際航商布局跳島旅遊

台灣港務公司為提升澎湖港國際郵輪靠泊能量及作為我國離島郵輪示範港之發展目標，投入經費辦理澎湖港馬公1號碼頭延建及浚深工程，將碼頭長度由原190公尺延長至380公尺，並將泊地水深浚深至負10公尺，可提供15萬總噸級大型國際郵輪靠泊。相關工程於113年4月完工後，有效提升澎湖港郵輪靠泊條件及服務能量，逐步展現港埠建設投資效益。

港務公司表示，自1號郵輪碼頭完工啟用以來，截至115年8月止，已迎來40艘次郵輪靠泊澎湖港；今(115)年更首度迎來「領航星」、「島嶼天空」雙郵輪同日靠泊，創下澎湖港郵輪發展新里程碑，顯示郵輪業者對澎湖觀光市場及港口服務品質深具信心。

繼雙郵輪同日靠泊後，三井海洋郵輪旗下國際郵輪「海洋富士」亦將於今年10月首度蒞臨澎湖港。該輪為巴哈馬籍郵輪，總噸位32,477、船長198.2公尺、船寬25.6公尺，航線規劃為那霸（沖繩）－基隆－澎湖－高雄－那霸（沖繩）。預計於10月4日上午8時靠泊馬公1號郵輪碼頭，並於當日下午5時啟航前往高雄。

港務公司指出，郵輪旅客抵達澎湖後，將由旅行社安排岸上觀光行程，或自行前往澎湖各景點深度旅遊。郵輪觀光具高消費及短時間集中消費特性，可帶動交通接駁、旅行服務、餐飲、伴手禮及地方特色產業等發展，增加在地商機與觀光收益，進一步提升澎湖整體觀光產值及服務產業發展動能。

為持續拓展郵輪市場，港務公司目前針對靠泊國內商港之國際郵輪提供多項優惠措施，包括免收碼頭碇泊費及旅客服務費七折優惠等，以吸引更多國際郵輪公司規劃來台航線及跳島旅遊行程，鼓勵郵輪旅客深入離島地區觀光消費，創造觀光產值及就業機會，落實澎湖港作為我國離島郵輪示範港的目標。