台泥旗下達和航運獲ISO 50001驗證 船隊能源管理接軌國際標準

台泥（1101）4日宣布，旗下達和航運公司通過英國標準協會（BSI）ISO 50001:2018能源管理系統驗證，成為全亞洲地區首家取得BSI ISO 50001驗證的航運業者，並由達和航運董事長蔡立文代表接受驗證證書，共有11艘涵蓋水泥專用船與散裝船的營運船舶納入驗證範圍。

台泥表示，達和航運從2018年啟動節能環保船隊更新，到岸電、智慧船管及能源數據管理，近八年持續降低船隊能耗與碳排；此次取得ISO 50001驗證，進一步將節能管理制度化、數據化。其中水泥專用船能源效率的提升，也讓台泥旗下水泥事業體的低碳轉型，從生產端進一步延伸至海上運輸。

達和航運自導入新式節能散裝船及環保水泥專用船後，從船體設計、設備效率到營運方式降低能源消耗，並逐步導入數位船舶管理，透過燃油使用量、航行距離等數據掌握船舶能源績效。2025年加入營運的智慧環保水泥專用船「達循輪」，進一步整合智慧船管、岸電及封閉式裝卸等設計。目前具節能設計及岸電配置的環保船舶已占達和航運整體船隊逾八成，船隊轉型也從硬體更新，逐步走向低碳與智慧化管理。

岸電是達和航運降低船舶靠港能耗的重要措施。自2020年起，達和航運逐步推動岸電系統，讓水泥專用船靠港後改由陸上電力供應船上設備，減少燃油發電機運轉所產生的碳排、空氣污染與噪音。

此次導入ISO 50001後，達和航運進一步設定水泥專用船年度岸電使用率85%目標，透過設備改善、作業流程及船岸協調，提高岸電實際使用效率。同時，將既有的船舶節能、岸電及數位管理措施整合至可量測、追蹤及持續改善的能源管理系統，透過能源基線、績效指標及異常監測，持續掌握11艘船舶的能源使用狀況與改善機會。

達和航運近年亦陸續導入ISO 14001環境管理、ISO 14064溫室氣體盤查及ISO 14067產品碳足跡等國際標準。未來將持續透過節能船舶、岸電、數位能源管理及航線效率優化，降低船隊能源消耗與碳排放，提升低碳航運競爭力，也為台泥旗下水泥事業體的低碳海運提供支撐。