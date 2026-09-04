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長榮海運打造智慧低碳冷鏈 瞄準全球生鮮商機

中央社／ 台北4日電

長榮海運打造冷鏈運輸服務，透過整合全球航線、智慧冷凍貨櫃、氣調保鮮、即時監控、預測維護及低碳設備，協助客戶降低貨損與食品浪費、強化供應鏈韌性，攜手開拓全球生鮮市場新商機。

長榮海運今天發布新聞稿指出，2日至4日參加在香港亞洲國際博覽館舉行的「2026亞洲國際果蔬展」（Asia Fruit Logistica），向全球生鮮產業及供應鏈展示智慧監控、氣調保鮮、預測維護及低碳運輸等冷鏈成果。

長榮海運表示，透過旗下全球航線網絡與專冷鏈服務，可協助客戶將各地蔬果及生鮮產品安全高效送達國際市場，讓產地鮮度跨越海洋、直達全球消費市場。

長榮海運表示，生鮮物流的關鍵，不只是「保持低溫」，更要在整段運輸過程中維持穩定、透明且可控的環境。為滿足生鮮貨物對溫度、時間及品質的高度要求，長榮海運擴充智慧冷凍貨櫃，目前冷凍貨櫃規模約5萬8000只，全數皆已配置物聯網（IoT）設備，讓每只冷凍貨櫃都成為可即時感知與回傳資訊的智慧節點。

長榮海運強調，運用大數據分析及智慧預警功能，持續掌握冷凍機組的健康狀態，在設備可能發生異常前提供預警，技術人員可依據遠端診斷資訊迅速判斷問題並安排處置，推動冷凍貨櫃管理由「被動維修」轉向「主動預防」，降低設備故障與冷鏈中斷風險。

針對香蕉、酪梨、葡萄等對保存環境要求較高的生鮮產品，長榮海運表示，提供的氣調冷櫃（ControlledAtmosphere, CA）服務，可透過精準調節櫃內氧氣與二氧化碳濃度，延緩蔬果呼吸作用、熟成速度及品質劣化，降低長途運輸過程中的腐損與耗損，協助客戶延長銷售期並拓展更遠的國際市場。

長榮海運 長榮 生鮮

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