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全台智慧建築突破2,450件 內政部選出8件優良案例

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部次長董建宏出席第5屆優良智慧建築作品頒獎典禮致詞。內政部／提供
內政部次長董建宏出席第5屆優良智慧建築作品頒獎典禮致詞。內政部／提供

全台智慧建築持續增加，截至今年6月底，已有2,450件公私有建築取得智慧建築標章或候選證書。內政部4日舉辦「第5屆優良智慧建築作品頒獎典禮」，共選出8件獲獎作品，希望透過示範案例，帶動建築產業加快智慧化與節能減碳。

內政部政務次長董建宏表示，內政部自2018年起，每2年舉辦一次優良智慧建築評選，表揚投入智慧建築的建築師、專業技師、起造人及系統整合業者。活動舉辦至今已5屆，累計選出39件優良智慧建築。

董建宏指出，截至今年6月底，全國已有2,450件公私有建築取得智慧建築標章或候選證書。未來內政部將持續推動永續智慧城市，透過科技提升建築節能減碳能力，同時打造便利、舒適及高齡友善的生活環境。

本屆共有8件公有及民間建築獲獎，其中「中央研究院南部院區跨領域研究大樓（II）中央研究院南部院區院區綜合大樓」取得鑽石級智慧建築，被內政部視為既有公有建築智慧轉型的示範案例。

該建築導入智慧節能機制，並透過數據管理能源使用情況，從實際運轉紀錄掌握能源消耗及節能成效；同時建置防救災、智慧警報系統及後續維運管理機制，提高建築安全及管理效率。

另一件獲獎作品「台中市太平育賢二期好宅」，則將數位科技導入社會住宅管理。住戶可透過專屬APP與管理團隊聯繫，提高物業及設施維護效率，社宅也設置監控中心及維護保養計畫。

內政部表示，太平育賢二期好宅除了將科技應用在社宅日常營運，也透過場域開放及經驗分享，作為永續智慧科技的體驗及公共教育基地，讓社會住宅不只是居住空間，也成為智慧科技實際落地的場域。

內政部表示，此次頒獎典禮也邀請獲獎團隊分享智慧建築實際導入及運作經驗，希望透過成功案例帶動更多建築跟進轉型，讓智慧科技進一步融入民眾日常生活。

內政部 智慧建築 建築

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