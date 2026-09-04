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彰化縣國際展覽中心啟用 每日租金最高11萬元
2025台灣設計展在彰化，作為田中展區的場館改造成彰化國際展覽中心，縣政政府今舉辦開幕啟用典禮，首檔「家具暨觀光旅展」帶進近80個攤位，預估4天展期可吸引3萬人次參觀。
縣長王惠美主持開幕典禮，彰化縣家具商業同業公會理事長徐永杰、彰化縣旅遊產業協會秘書長湯凱杰、彰化縣商業會副理事長黃智暉、田中工業區廠商聯誼會會長洪啟文、彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈及多名鄉鎮長、各級民代、地方仕紳出席，場面盛大。
王惠美表示，縣政府投入約2.61億元興建彰化國際展覽中心，去年2月開工，分兩階段施工，第一階段因應2025台灣設計展先完成核心展覽空間，去年9月取得使用執照後作為田中展區，台灣設計展結束後繼續施做二樓服務空間及景觀工程，今年7月3日取得第二階段使用執照，為完善彰化縣國際級會展基礎建設、提升產業行銷能量、平衡南北區域發展邁出一大步。
國際展覽中心基地面積約5870平方公尺，主展場約800坪，導入專業吊裝系統及綠建築理念，淨高9公尺無柱大跨距設計可規劃150至200個標準攤位，滿足工商展覽、產品發表、論壇會議及國際交流等多元需求，縣政府訂出租用收費標準，不含水電、空調，最便宜二樓貴賓室每日租金2千元，保證金1千元，最高收費主展場每日租金11萬元，保證金3萬元。
展覽中心首檔「家具暨觀光旅展」，結合家具、觀光旅遊及在地優質農特產等主題展區，近80個攤位參展，預估9月4日至9月7日可吸引超過3萬人次參觀。縣政府希望在高鐵彰化站交通優勢之下，以前店後廠的模式打造彰化最重要會展交流平台，帶動特定區及周邊產業發展。
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