串聯酒莊、餐飲、農遊與展售 「台中地酒月」打造城市地酒新風景

為提升台中地酒能見度，讓更多民眾從不同生活場景認識在地釀造文化，由農業部農村發展及水土保持署指導、霧峰區農會主辦的「台中地酒月」，9月7日正式開跑，將整合產地、餐飲、旅遊及銷售通路，串聯城市與農村，展開一場從味覺出發的台中風土探索。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，台中農業風貌多元，從山城果香、平原稻作到特色釀造產業，豐富農產不僅是地方重要產業基礎，更逐步轉化為具有城市辨識度的風土滋味。

本次活動串聯台中6大特色酒莊、12家風格酒吧及餐酒館、10條地酒農遊遊程，以及15家農漁會超市及相關展售據點，從產地釀造、城市餐飲到農村旅行，建構完整的地酒推廣網絡。

在農遊部分，活動規劃多條地酒主題遊程，沿途串聯產地、景點、農村社區及相關產業，將地酒融入整體旅遊路線。

活動期間，合作酒吧及餐酒館更以台中地酒為基底，推出30款以上限定特調與特色餐酒搭配，透過專業調飲與料理設計，展現地酒跨越傳統飲用方式的多元可能。

黃景建指出，利用大自然孕育的農產品釀酒，是一件相當有趣且充滿地方特色的事情。農作物受到不同地理、氣候及人文環境影響，本身就帶有獨特的土地印記，再透過不同技術進行釀造，便產生各具特色的風味，因此每一款地酒其實都像是一段土地生命的延伸。

黃景建表示，品酒不只是品嚐酒的味道，更是一種與土地建立情感連結的方式。不同地方孕育的農產，經過釀造後所呈現的風味往往令人意想不到，也讓消費者在品飲與體驗過程中，看見自然與土地的千變萬化，進而產生「想再深入挖掘故事」的好奇心。這也是「台中地酒月」希望帶給民眾的體驗，從一杯酒開始，重新認識一個地方。

相較於單一酒款推廣，「台中地酒月」更重視產業之間的串聯。酒莊開放認識釀造工藝與原料故事，城市餐飲空間透過創意特調重新詮釋地方風味，農遊遊程則帶領參與民眾走進農村社區、產地與加工現場，從農作、生產、釀造到餐桌，建立更加完整的產地理解。

同時，農漁會超市及合作通路設置地酒專區，搭配展售、試飲及產品推廣活動，讓地酒從活動體驗進一步走入日常消費場景。

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊表示，近年農村再生不僅鼓勵居民關心自己的土地，也帶動許多產業投入與地方創新，而地酒正是將農產、土地、人文及產業故事串聯起來的重要媒介。

每一款地方釀造的酒，都有其產地淵源，從農作物如何種植、如何保存，到最後轉化為酒，都蘊含地方生活文化與產業脈絡。

陳榮俊認為，透過地酒能讓消費者先認識一個地方，再進一步走進產地，了解當地的景觀、生態、產業、文化及旅遊資源，帶動地方整體發展。地酒因此不只是單一產品，更可以成為行銷地方、串聯農村產業與觀光的重要方式。

霧峰區農會這次透過跨域合作，原本分散於不同區域的酒莊、農村社區、餐飲業者及銷售據點逐步形成地酒生態圈，也讓農產品從原料端延伸至加工、餐飲、觀光及品牌體驗，創造更多元的產業加值機會。

此次「台中地酒月」以「從城市一路喝進台中的風土」為概念，期望透過一杯酒、一頓餐、一趟農村旅行，重新建立城市與產地之間的連結。未來也將持續透過地酒品牌整合、跨域合作與特色體驗，擴大台中農特產品與地方釀造產業的市場能見度，讓屬於台中的風土滋味，成為城市文化與農業品牌的重要識別。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「台中地酒月」串聯產地餐飲農遊，品味台中風土好滋味。記者宋健生／攝影