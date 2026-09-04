新北房價王換人了！中和新案赫見一坪成交126萬元

新北單價王易主，住商機構觀察實價登錄，中和「漢皇方圓」6月頂樓戶以每坪126.5萬元成交，一舉超越新板特區「三輝白昀」、「勝輝一邸」，登上新北房價新高點。

此外，板橋亞東醫院生活圈「遠揚之森A+」、國光路「寶格利」也分別出現每坪破120萬元交易。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，過去新北房價天花板集中於新板特區，如今雖房市買氣趨涼，建商定價態度仍偏強，「120萬俱樂部」逐漸外溢，甚至跨出板橋前進中和。

根據實價，近年新北市各社區最高單價交易，目前由中和四號公園新案「漢皇方圓」奪冠，該社區6月頂樓戶以總價7,402萬元成交，換算單價達每坪126.5萬元。

住商不動產永和雙和加盟店店東謝秉吾分析，該社區較屬特殊案例，主因是該案個別戶具有高樓層、面公園等景觀優勢，加上建商品牌加持，因此能創下破天價紀錄。

整體而言，中和四號公園由於周邊新案供給稀缺，加上四號公園大型綠地優勢，因此附近新案成交單價已站穩百萬元，不少案場亦有每坪110～120萬元成交紀錄。

如為中古華廈、電梯大樓，亦有每坪80～90萬元行情；不過，能突破120萬元大關，雙和地區目前僅「漢皇方圓」一案能達到此水準。

觀察統計，新北市最早出現躋身「120萬俱樂部」的新案，主要集中於新板特區，如2023年「勝輝一邸」就曾出現每坪121.5萬元成交價；另外，「三輝白昀」2025年8月高樓層戶也以每坪124.7萬元成交。

不過，今年以來破120萬元新案逐漸跨出新板，除上述「漢皇方圓」位於中和四號公園之外，亞東醫院生活圈的「遠揚之森A+」今年4月亦出現每坪124.3萬元交易，至於板橋國光路預售案「寶格利」，今年7月最高成交單價也逼近124萬元。

賴志昶分析，新板特區挾三鐵共構、百貨商場齊聚等優勢，長期扮演新北房價領頭羊；不過，當新板土地供給逐漸稀缺，板橋土地價格亦站穩高檔後，建商推案區域逐漸沿著捷運向外擴張，其中少數生活圈兼具完整生活機能，又有建商品牌加持之下，自然讓個別新案具有亮眼表現。

賴志昶表示，單一區域最高成交單價，多受到樓層、景觀及社區品牌影響，並不等於整個生活圈均價，尤其目前房貸環境緊縮，信用管制仍相對嚴格，此類高價位住宅自備款壓力更為明顯。購屋人面對指標案續創新高的同時，仍應回歸周邊行情，並評估自身資金條件，不宜單以少數天價交易作為追價依據。