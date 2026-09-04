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台南納管、特登工廠「雙金」減免1年　2750家業者受惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府拍板納管及特定工廠「雙金減免」，協助中小企業度過關稅衝擊 穩定營運。圖／台南市經發局提供
台南市政府拍板納管及特定工廠「雙金減免」，協助中小企業度過關稅衝擊 穩定營運。圖／台南市經發局提供

因應美國加徵關稅、匯率波動及近期國際情勢，造成原物料、進口及運輸成本攀升，台南市政府宣布比照其他縣市，針對納管工廠及特定工廠提出「納管輔導金」與「營運管理金」雙金減免措施，今年度減免1年，預計2750家業者受惠。

台南市長黃偉哲表示，未登記工廠輔導政策推動多年，市府持續協助業者朝合法化及永續經營方向發展。不過近期全球經濟情勢變動，對中小型製造業造成明顯衝擊，原物料價格上漲、接單不穩及出口壓力增加，都影響業者資金調度與營運。

市府審慎評估未登記工廠基金運作情形、業者實際需求及整體財務影響後，決定推動雙金全面減免1年，減輕業者負擔，協助度過產業調整期，同時穩定地方產業及就業環境。

台南市特定工廠發展協會理事長陳水冰表示，近期不少納管及特定工廠業者反映，受到國際情勢及市場波動影響，原物料及人力成本持續上升，業者在推動合法化過程中，還須投入消防、環保及用地改善等成本。市府此次雙金減免1年，對基層業者是實質的鼓勵與幫助。

經發局長張婷媛表示，除雙金減免外，市府也針對特定工廠投入消防、環保改善及用地計畫等成本，提供消防設備設置及用地計畫規劃費用補助，最高25萬元；另針對特登工廠周邊道路、排水等公共設施，也訂有改善要點，兼顧產業發展與在地生活品質。

經發局說明，雙金收入將持續用於未登記工廠管理輔導、改善及周邊公共設施等用途。本次優惠方案也簡化業者申請程序，今年（2026年）尚未繳納雙金者可免繳；已繳納者，明年（2027年）可全額折抵，在兼顧制度推動與基金穩定運作下，提供業者喘息空間。

納管 台南 黃偉哲

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