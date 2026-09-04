餐飲業新品牌跨界搶客 豆府攻南洋、全家餐飲推麵食、金色三麥跨中式

餐飲業下半年掀起新品牌潮，豆府（2752）旗下全新南洋料理品牌「日日南洋」預計9月中下旬登場，全家餐飲（7708）也預告第4季將推出集團第四個品牌、首度跨足麵食市場；金色三麥（7757）、路易莎（2758）近期也分別推出中式餐飲品牌「三麥茶樓」及鍋物品牌「和牛鍋敘」。從韓式、日式定食、西歐式餐酒料理及咖啡起家的餐飲業者，紛紛跨出原本擅長的領域，透過新品類擴大客群，為營運尋找新動能。

以韓式料理起家的豆府，下一步將跨足南洋料理。全新品牌「日日南洋」預計9月中下旬於台北車站新光三越登場，菜色橫跨泰國、馬來西亞、越南等東南亞料理，並採一人一套餐形式。首店雖位於百貨美食街，但設有獨立座位區，希望兼具美食街人流及完整用餐體驗。

豆府過去以涓豆腐、北村豆腐家等韓式料理建立主要營運版圖，此次推出日日南洋，等於跨出集團長期耕耘的韓式料理市場。除了開拓新的料理品類，也瞄準一人用餐及日常餐飲需求，希望藉此觸及不同消費客群。

全家餐飲過去則以日式定食「大戶屋」為營運主力，近年積極培養「IKIGAI燒肉」，目前已躍居集團第二大品牌，第4季還將首度跨入麵食市場。總經理辛紫綾日前表示，新品牌預計第4季推出，將成為大戶屋、IKIGAI燒肉及bb.q CHICKEN之後的第四個品牌，鎖定消費頻率較高的日常餐飲需求。

不過，全家餐飲並不追求快速增加品牌數。辛紫綾表示，集團長期希望品牌數控制在五個以內，每個品牌都必須具備規模化展店及連鎖經營能力。從大戶屋的日式定食、IKIGAI燒肉、bb.q CHICKEN韓式炸雞，再到即將推出的麵食品牌，集團逐步擴大不同餐飲品類，降低營運過度集中單一品牌的情況。

金色三麥的跨界幅度也不小。集團過去以「金色三麥」創意西歐式餐酒料理起家，旗下「微兜」同樣屬於西式餐飲體系，但8月22日開出的「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，則是集團首度跨足中式餐飲，以台灣料理及茶文化為核心，首店進駐台北大巨蛋遠東Garden City。

金色三麥總經理葉淑芬表示，集團既有品牌以西式餐飲為主，如果再推出相近品類，容易形成內部競爭，因此新品牌刻意選擇不同賽道。三麥茶樓從一開始便朝可複製、連鎖化方向設計，首店將先營運至少半年，目前已有業者洽談合作，第2家店最快2027年第1季登場。

金色三麥更將三麥茶樓視為目前最具海外輸出潛力的餐飲品牌。相較西式料理在海外市場面對眾多同類型競爭者，以台灣料理及茶文化為特色，有利建立差異化，也讓新品牌從國內跨品類之外，進一步肩負未來海外布局任務。

從咖啡起家的路易莎，則是四家業者中跨品類腳步最廣的一家。集團近年已從咖啡延伸至牛排、泰式料理、茶食、蔬食、港式料理及鍋物等領域，上月底再推出第二個鍋物品牌「和牛鍋敘」，成為旗下第11個子品牌，持續擴大咖啡本業以外的餐飲版圖。

從近期布局來看，餐飲集團的成長策略已不只是在既有品牌下複製展店。豆府從韓式跨到南洋料理，全家餐飲從日式定食、燒肉進一步切入麵食，金色三麥從西歐式餐酒料理跨入中式餐飲，路易莎更從咖啡一路延伸至多種餐飲品類。隨餐飲市場競爭升溫，透過新品牌跨入不同品類、擴大消費客群，也成為業者尋求營運成長的另一條路徑。