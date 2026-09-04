快訊

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

MLB／大谷休兵道奇全隊僅2人安打 赫南德茲再見二壘打3：2逆轉紅雀

餐飲業新品牌跨界搶客 豆府攻南洋、全家餐飲推麵食、金色三麥跨中式

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
經典石鍋拌飯。圖／豆府餐飲集團提供
經典石鍋拌飯。圖／豆府餐飲集團提供

餐飲業下半年掀起新品牌潮，豆府（2752）旗下全新南洋料理品牌「日日南洋」預計9月中下旬登場，全家餐飲（7708）也預告第4季將推出集團第四個品牌、首度跨足麵食市場；金色三麥（7757）、路易莎（2758）近期也分別推出中式餐飲品牌「三麥茶樓」及鍋物品牌「和牛鍋敘」。從韓式、日式定食、西歐式餐酒料理及咖啡起家的餐飲業者，紛紛跨出原本擅長的領域，透過新品類擴大客群，為營運尋找新動能。

以韓式料理起家的豆府，下一步將跨足南洋料理。全新品牌「日日南洋」預計9月中下旬於台北車站新光三越登場，菜色橫跨泰國、馬來西亞、越南等東南亞料理，並採一人一套餐形式。首店雖位於百貨美食街，但設有獨立座位區，希望兼具美食街人流及完整用餐體驗。

豆府過去以涓豆腐、北村豆腐家等韓式料理建立主要營運版圖，此次推出日日南洋，等於跨出集團長期耕耘的韓式料理市場。除了開拓新的料理品類，也瞄準一人用餐及日常餐飲需求，希望藉此觸及不同消費客群。

全家餐飲過去則以日式定食「大戶屋」為營運主力，近年積極培養「IKIGAI燒肉」，目前已躍居集團第二大品牌，第4季還將首度跨入麵食市場。總經理辛紫綾日前表示，新品牌預計第4季推出，將成為大戶屋、IKIGAI燒肉及bb.q CHICKEN之後的第四個品牌，鎖定消費頻率較高的日常餐飲需求。

不過，全家餐飲並不追求快速增加品牌數。辛紫綾表示，集團長期希望品牌數控制在五個以內，每個品牌都必須具備規模化展店及連鎖經營能力。從大戶屋的日式定食、IKIGAI燒肉、bb.q CHICKEN韓式炸雞，再到即將推出的麵食品牌，集團逐步擴大不同餐飲品類，降低營運過度集中單一品牌的情況。

金色三麥的跨界幅度也不小。集團過去以「金色三麥」創意西歐式餐酒料理起家，旗下「微兜」同樣屬於西式餐飲體系，但8月22日開出的「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，則是集團首度跨足中式餐飲，以台灣料理及茶文化為核心，首店進駐台北大巨蛋遠東Garden City。

金色三麥總經理葉淑芬表示，集團既有品牌以西式餐飲為主，如果再推出相近品類，容易形成內部競爭，因此新品牌刻意選擇不同賽道。三麥茶樓從一開始便朝可複製、連鎖化方向設計，首店將先營運至少半年，目前已有業者洽談合作，第2家店最快2027年第1季登場。

金色三麥更將三麥茶樓視為目前最具海外輸出潛力的餐飲品牌。相較西式料理在海外市場面對眾多同類型競爭者，以台灣料理及茶文化為特色，有利建立差異化，也讓新品牌從國內跨品類之外，進一步肩負未來海外布局任務。

從咖啡起家的路易莎，則是四家業者中跨品類腳步最廣的一家。集團近年已從咖啡延伸至牛排、泰式料理、茶食、蔬食、港式料理及鍋物等領域，上月底再推出第二個鍋物品牌「和牛鍋敘」，成為旗下第11個子品牌，持續擴大咖啡本業以外的餐飲版圖。

從近期布局來看，餐飲集團的成長策略已不只是在既有品牌下複製展店。豆府從韓式跨到南洋料理，全家餐飲從日式定食、燒肉進一步切入麵食，金色三麥從西歐式餐酒料理跨入中式餐飲，路易莎更從咖啡一路延伸至多種餐飲品類。隨餐飲市場競爭升溫，透過新品牌跨入不同品類、擴大消費客群，也成為業者尋求營運成長的另一條路徑。

金色三麥 豆府 餐飲業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漢來福園台菜30年首度北上 董事長林淑婷揭漢來為何選大巨蛋

大巨蛋美食+2！德州鮮切牛排、SALT&STONE進駐 爽嗑限定優惠

「新北炎洲喜來登」年底開幕！全台首間＆More咖啡廳、全新設施搶先看

統一聯手龜甲萬亞洲拓版圖 合作升級至新品研發、品牌經營

相關新聞

好市多「制服熊」紅什麼？制服、熱狗全入列 爆紅背後藏會員經濟新招

美式賣場好市多（Costco）長期以會員制、大包裝及高性價比商品建立消費黏著度，如今品牌經營也逐漸從「價格力」延伸至「情感價值」。近期好市多推出多款員工制服造型熊玩偶，將汽修部、美食街、員工制服、識別證等消費者熟悉的賣場元素商品化，在社群掀起收藏及討論熱潮，也讓零售市場看到會員制通路另一種非價格促銷模式。

彰化縣國際展覽中心啟用 每日租金最高11萬元

2025台灣設計展在彰化，作為田中展區的場館改造成彰化國際展覽中心，縣政政府今舉辦開幕啟用典禮，首檔「家具暨觀光旅展」帶進近80個攤位，預估4天展期可吸引3萬人次參觀。

串聯酒莊、餐飲、農遊與展售 「台中地酒月」打造城市地酒新風景

為提升台中地酒能見度，讓更多民眾從不同生活場景認識在地釀造文化，由農業部農村發展及水土保持署指導、霧峰區農會主辦的「台中地酒月」，9月7日正式開跑，將整合產地、餐飲、旅遊及銷售通路，串聯城市與農村，展開一場從味覺出發的台中風土探索。

新北房價王換人了！中和新案赫見一坪成交126萬元

新北單價王易主，住商機構觀察實價登錄，中和「漢皇方圓」6月頂樓戶以每坪126.5萬元成交，一舉超越新板特區「三輝白昀」、「勝輝一邸」，登上新北房價新高點。

新板失守房價王！中和這新案單價126萬元突破新北天花板

新北房價天花板不再是新板特區專利！住商機構觀察實價登錄，中和「漢皇方圓」6月頂樓戶以每坪126.5萬元成交，一舉超越新板特區「三輝白昀」、「勝輝一邸」，登上新北房價制高點；此外，板橋亞東醫院生活圈「遠揚之森A+」、國光路「寶格利」也分別出現每坪破120萬元交易。

餐飲業新品牌跨界搶客 豆府攻南洋、全家餐飲推麵食、金色三麥跨中式

餐飲業下半年掀起新品牌潮，豆府（2752）旗下全新南洋料理品牌「日日南洋」預計9月中下旬登場，全家餐飲（7708）也預告第4季將推出集團第四個品牌、首度跨足麵食市場；金色三麥（7757）、路易莎（2758）近期也分別推出中式餐飲品牌「三麥茶樓」及鍋物品牌「和牛鍋敘」。從韓式、日式定食、西歐式餐酒料理及咖啡起家的餐飲業者，紛紛跨出原本擅長的領域，透過新品類擴大客群，為營運尋找新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。