世界看見台中！購物節創新行銷勇奪美國 MUSE 創意大獎金獎

台中購物節再傳國際捷報！繼今年8月榮獲美國國際商業大獎銀獎後，再以「台中購物節－全城On Sale」從全球20多國、逾5,000件作品中脫穎而出，經77位國際行銷專業評審評定，勇奪美國「MUSE Creative Awards繆思國際創意大獎」整合行銷活動類金獎。

同組金獎得主更包括Dior、UBS、L’Oréal、安聯、匯豐銀行、美國賓州博物館及國立故宮博物院等國內外知名行銷專案，台中購物節以城市為舞台、全民共同參與的創新行銷模式獲國際肯定，再次讓世界看見台中。

經發局指出，台中購物節從「城市慶典躍升國際品牌」，自市長盧秀燕上任之初即創全國之先，以數位APP結合大型城市慶典，不僅刺激內需、帶動庶民商機，更逐步串聯觀光及城市行銷。

歷經7年累積，由「民眾、商家、市府」三大角色共同打造品牌，消費登錄金額從首屆的25億元，一路成長至去年374億元，7年累積突破2,000億元；中華經濟研究院分析，更創造全國764億元經濟產值，從一場全民購物慶典，逐步成為具國際辨識度的城市品牌。

經發局長張峯源說，MUSE Creative Awards由美國International Awards Associate(IAA)主辦，聚焦全球創新成果，表彰創意、設計、數位媒體、廣告及整合行銷等領域傑出作品。

今年吸引美國、加拿大、德國、英國、沙烏地阿拉伯、葡萄牙、日本等20多國、超過5,000件作品參賽，其中僅53件獲整合行銷類金獎，競爭激烈。此次台中購物節能從眾多國際專案中脫穎而出，也展現台中城市行銷的創意及國際競爭力。

張峯源指出，此次獲獎關鍵，在於台中購物節以「帶動全城參與、建立城市品牌」為核心，將消費活動與城市行銷結合，透過數位科技、創意活動及全民參與，把龐大的消費數據進一步轉化為城市行銷動能，打造全城共同參與的大型城市嘉年華。

MUSE歷年得獎者包括Google、SONY、HP、BMW、迪士尼、麥當勞、樂高、奧迪及寶格麗等國際品牌；國內包括國立故宮博物院、朱銘美術館及多個縣市政府行銷專案也曾獲獎，此次台中購物節再獲金獎肯定，讓台中城市品牌站上國際創意行銷舞台。

經發局指出，從「全民參與」走向「國際參與」，也是台中購物節近年持續發展的重要方向。去年陸續邀請日本宮崎縣、馬紹爾群島共和國、泰國及菲律賓等國際友人參與，並透過「宮崎日」、泰國國慶及菲律賓聖誕節等交流活動，結合機票抽獎與購物節推廣，擴大國際交流及城市曝光。

今年也預告將與日本合作舉辦「長野日」，持續深化國際交流，讓台中購物節不只是帶動城市消費，更成為台中與世界交流的平台。

經發局補充，台中購物節舉辦7屆以來，已獲得國內外9項獎項肯定。今年接連拿下MUSE Creative Awards金獎及國際商業大獎銀獎，去年則獲泰坦創新大獎白金獎及經濟部國家產業創新獎。

歷年也曾獲SMART Award、APSAA亞太永續行動獎、WITSA ICT Excellence Award，以及ASOCIO ICT Award等獎項肯定。從數位科技應用、城市治理、產業創新到國際行銷，台中購物節持續累積品牌能量，市府也將透過更多元的創意行銷及國際交流，讓台中城市品牌持續走向世界。