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臺南市府拍板納管及特定工廠「雙金減免」協助中小企業度過關稅衝擊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺南市納管及特定工廠「雙金減免」。照片／台南市府提供
臺南市納管及特定工廠「雙金減免」。照片／台南市府提供

因應去年美國加徵關稅、匯率波動及今年美伊戰爭造成國內原物料進口、運輸成本攀升，經濟部於5月18日公布「特定工廠登記辦法」相關減免規定後，市長黃偉哲表示，臺南市比照其他縣市原則同意辦理納管工廠及特定工廠「納管輔導金」與「營運管理金」(雙金) 減免措施，提出雙金今年度減免一年之優惠方案，協助本市納管及特定工廠業者減輕負擔、穩定經營。

臺南市長黃偉哲表示，未登記工廠輔導政策推動多年，市府持續協助業者朝合法化及永續經營方向邁進。然而近期全球經濟情勢變動，確實對中小型製造業造成明顯衝擊，尤其原物料價格上漲、接單不穩及出口壓力增加，皆影響業者資金調度與營運能力。市府審慎評估本市未登記工廠基金運作情形、業者實際需求及整體財務影響，推動雙金全面免繳一年，減免計2,750家業者，協助業者度過產業調整期，穩定地方產業發展與就業環境。

臺南市特定工廠發展協會陳水冰理事長表達支持與肯定，因近期收到不少納管及特定工廠業者反映，受到國際情勢及市場波動影響，原物料、人力成本持續攀升，業者在推動合法化過程中，仍須投入消防、環保及用地改善等成本，此次市政府推動雙金減收一年的優惠，對基層業者而言是極為重要的實質鼓勵與幫助。

經發局張婷媛局長說明，針對特定工廠業者投入消防、環保改善及用地計畫等成本，市府亦訂有消防設備設置及用地計畫規劃費用最高25萬元補助經費，減輕業者實質改善負擔；另也針對特登工廠周邊公共設施如道路及排水環境改善，也訂有周邊公共設施改善要點，以兼顧產業發展及在地生活品質。

經發局強調，雙金收入持續運用於未登記工廠管理及輔導、改善及周邊公共設施等用途。本次研議優惠方案，為減輕業者個案申請之繁瑣程序，今 (115) 年度未繳納雙金之業者得免繳，已繳納之業者明 (116) 年可全額折抵，係希望在兼顧制度推動與基金穩定運作前提下，提供受國際情勢影響之業者適度喘息空間，協助產業穩定經營與永續發展。

關稅 臺南 納管

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