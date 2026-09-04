快訊

尼泊爾洪災受困9天傳奇蹟！水電廠隧道傳人聲 2人成功獲救

LINE免費貼圖＋背景5款！2款聊天室主題終身免費用 上班真心話爽用半年

大雨狂炸基隆！基金一路義一路多處民宅淹水 武崙溪暴漲溢堤

NISSAN「安全獻禮」限時入主 KICKS及SENTRA享多重安心守護

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
NISSAN「安全獻禮」 限時入主KICKS及SENTRA即享多重安心守護，贈首年丙式車體險與首年低月付3,888優惠 輕鬆擁有五星安全車款。裕日車提供
NISSAN「安全獻禮」 限時入主KICKS及SENTRA即享多重安心守護，贈首年丙式車體險與首年低月付3,888優惠 輕鬆擁有五星安全車款。裕日車提供

裕日車代理的NISSAN(日產汽車)KICKS與SENTRA在台灣新車安全評等制度（TNCAP）測試中，展現主被動安全防護與科技實力，雙雙取得最高五星安全等級認證；9月推出NISSAN「安全獻禮」 限時入主KICKS及SENTRA即享多重安心守護，贈首年丙式車體險與首年低月付3,888優惠 輕鬆擁有五星安全車款。

NISSAN為回饋消費者支持，長期投入新世代汽車安全防護科技研發，並從車主需求出發，持續優化車輛功能與使用體驗，KICKS與SENTRA獲好評，即日起至9月30日推出「安全獻禮」優惠方案，活動期間入主59.9萬元起的跨界休旅KICKS，或68.5萬元起的SENTRA，可享首年丙式車體險補助，以及首年月付3,888元起的彈性付款方案，降低購車門檻。

在安全配備方面，KICKS與SENTRA均搭載多項主被動安全科技，強化車輛碰撞防護與行車安全。兩款車均採用UHSS 1,470 MPa超高剛性車體結構，搭配ZONE BODY車體設計，遭遇碰撞時可有效吸收、分散撞擊力道，提升座艙防護能力。

KICKS配備AVM 360度環景影像監控系統及MOD移動物體偵測系統，協助駕駛掌握車輛周遭環境，提升停車及狹窄道路行駛便利性；5.1公尺最小迴轉半徑搭配跨界車身設計，也強化都會環境下的操控靈活度。

SENTRA則搭載ProPILOT智行安全系統，整合LKA車道維持輔助及ICC智慧型全速域定速控制，提供Level 2等級的駕駛輔助功能；另結合EAPM油門誤踩緊急輔助，以及NISSAN獨家PFCW超視距車輛追撞警示系統，協助駕駛提前掌握前方路況、降低潛在行車風險，在提升安全性的同時，也兼顧日常駕駛便利性。

NISSAN表示，品牌持續以「感動．源自細節」為核心，將安全科技與車輛設計整合，從車體結構、主動安全到駕駛輔助系統，強化產品安全表現。本次推出KICKS與SENTRA「安全獻禮」購車方案，提供首年丙式車體險補助及首年月付3,888元起彈性付款選擇，瞄準重視行車安全與購車成本的消費族群。

Nissan 裕日車 車主 新車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

工研院攜手匯智 完成國內首款支援NIST的通用型後量子安全晶片

桃警響應9月交通安全月 設攤宣導與民眾互動

國產首款後量子安全晶片亮相 支援3項NIST標準正式上市

特斯拉推自動駕駛計程車Cybercab 服務挑戰一次看

相關新聞

好市多「制服熊」紅什麼？制服、熱狗全入列 爆紅背後藏會員經濟新招

美式賣場好市多（Costco）長期以會員制、大包裝及高性價比商品建立消費黏著度，如今品牌經營也逐漸從「價格力」延伸至「情感價值」。近期好市多推出多款員工制服造型熊玩偶，將汽修部、美食街、員工制服、識別證等消費者熟悉的賣場元素商品化，在社群掀起收藏及討論熱潮，也讓零售市場看到會員制通路另一種非價格促銷模式。

三鶯線、萬大線通車 能複製機捷沿線暴漲神話？ 專家剖析2條件挑出保值宅！

長期以來，「跟著捷運買房」被不少購屋族與投資人奉為不敗定律。隨著捷運三鶯線、萬大中和樹林線及信義線東延段陸續推進，捷運通車是否還能複製過去的暴漲神話？

NISSAN「安全獻禮」限時入主 KICKS及SENTRA享多重安心守護

裕日車代理的NISSAN(日產汽車)KICKS與SENTRA在台灣新車安全評等制度（TNCAP）測試中，展現主被動安全防護與科技實力，雙雙取得最高五星安全等級認證；9月推出NISSAN「安全獻禮」 限時入主KICKS及SENTRA即享多重安心守護，贈首年丙式車體險與首年低月付3,888優惠 輕鬆擁有五星安全車款。

別人冷爆這區卻賣翻了！全台預售五大量增行政區曝

永慶房產集團盤點2026上半年全台預售屋交易量的表現，發現永和區在今年上半年已成交249件，與2024年的預售高峰相比，交易量逆勢翻倍，增幅居全台之冠。

一般事務所可買嗎？專家：曾有建商豁出去檢舉整個社區

近期網紅Joeman新莊豪宅遭檢舉是一般事務所，引發各界關注，許多購屋人問，一般事務所看起來就像住宅，但價格便宜不少，究竟可不可以買？

全台5大預售熱區曝！雙北核心區逆勢突圍 這區交易翻倍居冠

2024年上半年房市熱絡，預售市場交易量更處於高峰，不過隨著銀行房貸緊縮、第七波信用管制及市場觀望氛圍影響下，預售買氣開始明顯降溫，2025年及2026年仍延續這個市況。永慶房產集團盤點2026上半年全台預售屋交易量的表現，發現永和區在今年上半年已成交249件，與2024年的預售高峰相比，交易量逆勢翻倍，增幅居全台之冠。台北市有3區預售交易也逆勢成長，居全台最多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。