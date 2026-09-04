NISSAN「安全獻禮」限時入主 KICKS及SENTRA享多重安心守護

裕日車代理的NISSAN(日產汽車)KICKS與SENTRA在台灣新車安全評等制度（TNCAP）測試中，展現主被動安全防護與科技實力，雙雙取得最高五星安全等級認證；9月推出NISSAN「安全獻禮」 限時入主KICKS及SENTRA即享多重安心守護，贈首年丙式車體險與首年低月付3,888優惠 輕鬆擁有五星安全車款。

NISSAN為回饋消費者支持，長期投入新世代汽車安全防護科技研發，並從車主需求出發，持續優化車輛功能與使用體驗，KICKS與SENTRA獲好評，即日起至9月30日推出「安全獻禮」優惠方案，活動期間入主59.9萬元起的跨界休旅KICKS，或68.5萬元起的SENTRA，可享首年丙式車體險補助，以及首年月付3,888元起的彈性付款方案，降低購車門檻。

在安全配備方面，KICKS與SENTRA均搭載多項主被動安全科技，強化車輛碰撞防護與行車安全。兩款車均採用UHSS 1,470 MPa超高剛性車體結構，搭配ZONE BODY車體設計，遭遇碰撞時可有效吸收、分散撞擊力道，提升座艙防護能力。

KICKS配備AVM 360度環景影像監控系統及MOD移動物體偵測系統，協助駕駛掌握車輛周遭環境，提升停車及狹窄道路行駛便利性；5.1公尺最小迴轉半徑搭配跨界車身設計，也強化都會環境下的操控靈活度。

SENTRA則搭載ProPILOT智行安全系統，整合LKA車道維持輔助及ICC智慧型全速域定速控制，提供Level 2等級的駕駛輔助功能；另結合EAPM油門誤踩緊急輔助，以及NISSAN獨家PFCW超視距車輛追撞警示系統，協助駕駛提前掌握前方路況、降低潛在行車風險，在提升安全性的同時，也兼顧日常駕駛便利性。

NISSAN表示，品牌持續以「感動．源自細節」為核心，將安全科技與車輛設計整合，從車體結構、主動安全到駕駛輔助系統，強化產品安全表現。本次推出KICKS與SENTRA「安全獻禮」購車方案，提供首年丙式車體險補助及首年月付3,888元起彈性付款選擇，瞄準重視行車安全與購車成本的消費族群。