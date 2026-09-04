別人冷爆這區卻賣翻了！全台預售五大量增行政區曝

永慶房產集團盤點2026上半年全台預售屋交易量的表現，發現永和區在今年上半年已成交249件，與2024年的預售高峰相比，交易量逆勢翻倍，增幅居全台之冠。

另外台北市有3區預售交易也逆勢成長，居全台最多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，儘管今年上半年預售屋整體市況仍無明顯回溫，但有部分行政區的交易量已較2024上半年成長，且成長幅度還不小。

像是交易量增幅最多的是永和區，增幅達137%；文山區以92%居次，北投、松山及高雄的苓雅區也有10%-20%的增幅。

數據顯示，全台交易量增幅前4名都屬雙北市的行政區，顯示購屋需求並非全面退場，而是逐漸集中於供給有限、生活機能成熟、交通便利且具有穩定自住需求的區域。

陳金萍分析，永和區屬於雙北成熟生活圈，人口密度高、生活機能完整，且鄰近台北市，長期具備穩定的通勤與自住需求。

相較於大量依賴新興重劃區推案的市場，永和既有居住需求穩定，且預售新案供給相對有限，因此在整體市場尚未回溫下，仍有自住買方支撐。觀察今年上半年永和區的預售屋交易量，「漢皇River Sky」挹注超過7成的預售交易量，使該區交易量呈逆勢成長。

台北市文山、北投及松山區也逆勢成長，主要受成熟生活圈與穩定自住需求支撐。文山區具備捷運、學區及完整生活機能的優勢，房價又相較台北核心區親民，因此具一定吸引力。

北投區則挾著捷運、生活機能與自然環境，且未來還能受惠於北士科的帶動，交易量有穩定支撐；松山區擁有成熟商業機能、便利交通及核心區位，且土地供給相對有限，剛性需求強勁。

陳金萍分析，整體而言，2026年上半年預售市場與2024年高峰時期呈現截然不同的樣貌，市場逐漸從過去的全面熱絡，轉向區域基本面與實際居住需求主導。

未來預售市場交易量能否回溫，各建案的交通、生活機能、區域供給量及總價負擔能力，將成為影響買方是否願意進場的重要關鍵。