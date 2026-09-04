一般事務所可買嗎？專家：曾有建商豁出去檢舉整個社區

近期網紅Joeman新莊豪宅遭檢舉是一般事務所，引發各界關注，許多購屋人問，一般事務所看起來就像住宅，但價格便宜不少，究竟可不可以買？

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，一般事務所是登記用途為商業、辦公或提供一般業務服務的建物，如果當作住宅使用，就有違規之虞，被查到最高可罰30萬元，甚至被要求恢復原狀。

她表示，這主要和房屋所在的土地使用分區有關，若是住宅區沒有問題，但如果是在商業區， 一般商業用地也會有住宅，但很多特定商業區有不得作為住宅使用的規定，那就不行用來當住宅。

至於買一般事務所有沒有風險？徐佳馨表示，確實有。

她表示，雖然大多是民眾在家裡自己私下改，但可能被分手的女友檢舉，不然就是被房客弄，也有聽過建商豁出去檢舉整個社區的，這是買的時候要注意的風險。

徐佳馨表示，原則上老一點的社區，可能比較安全，新一點的社區就要小心點，如果被檢舉又上報，以後可能會影響貸款成數，這點要注意。

另外，新建案一般事務所比住宅便宜一坪4~6萬，很多人會以為，現在買便宜一點，以後轉手當住宅賣，就可賺更多，但實際上，同一社區兩種產品行情就是不同，事務所就是會便宜一點。

反倒是一般事務所，由於自住民眾接手有疑慮，轉手性一般來說，比較差一些，當房市不佳時，價格下跌相對較為明顯。