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全台5大預售熱區曝！雙北核心區逆勢突圍 這區交易翻倍居冠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

2024年上半年房市熱絡，預售市場交易量更處於高峰，不過隨著銀行房貸緊縮、第七波信用管制及市場觀望氛圍影響下，預售買氣開始明顯降溫，2025年及2026年仍延續這個市況。永慶房產集團盤點2026上半年全台預售屋交易量的表現，發現永和區在今年上半年已成交249件，與2024年的預售高峰相比，交易量逆勢翻倍，增幅居全台之冠。台北市有3區預售交易也逆勢成長，居全台最多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，儘管今年上半年預售屋整體市況仍無明顯回溫，但有部分行政區的交易量已較2024上半年成長，且成長幅度還不小。像是交易量增幅最多的是永和區，增幅達137.1%；文山區以92.5%居次，北投、松山及高雄的苓雅區也有10%-20%的增幅。數據顯示，全台交易量增幅前4名都屬雙北市的行政區，顯示購屋需求並非全面退場，而是逐漸集中於供給有限、生活機能成熟、交通便利且具有穩定自住需求的區域。

先從增幅最多的永和區來看，陳金萍分析，該區屬於雙北成熟生活圈，人口密度高、生活機能完整，且鄰近台北市，長期具備穩定的通勤與自住需求。相較於大量依賴新興重劃區推案的市場，永和既有居住需求穩定，且預售新案供給相對有限，因此在整體市場尚未回溫下，仍有自住買方支撐。觀察今年上半年永和區的預售屋交易量，「漢皇River Sky」挹注超過7成的預售交易量，使該區交易量呈逆勢成長。

再來是台北市上榜的三區，陳金萍說明，台北市文山、北投及松山區也逆勢成長，主要受成熟生活圈與穩定自住需求支撐。文山區具備捷運、學區及完整生活機能的優勢，房價又相較台北核心區親民，因此具一定吸引力；北投區則挾著捷運、生活機能與自然環境，且未來還能受惠於北士科的帶動，交易量有穩定支撐；松山區坐擁成熟商業機能、便利交通及核心區位，且土地供給相對有限，剛性需求強勁。

陳金萍分析，整體而言，2026年上半年預售市場與2024年高峰時期呈現截然不同的樣貌，市場逐漸從過去的全面熱絡，轉向區域基本面與實際居住需求主導。未來預售市場交易量能否回溫，各建案的交通、生活機能、區域供給量及總價負擔能力，將成為影響買方是否願意進場的重要關鍵。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

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