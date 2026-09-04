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長榮海運「2026亞洲國際果蔬展」 亮相智慧低碳冷鏈串聯全球生鮮市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運於2026年9月2日至4日參加在香港亞洲國際博覽館舉行的「2026亞洲國際果蔬展」（Asia Fruit Logistica）。長榮海運提供
長榮海運於2026年9月2日至4日參加在香港亞洲國際博覽館舉行的「2026亞洲國際果蔬展」（Asia Fruit Logistica）。長榮海運提供

長榮海運（2603）於2026年9月2日至4日參加在香港亞洲國際博覽館舉行的「2026亞洲國際果蔬展」（Asia Fruit Logistica），向全球生鮮產業及供應鏈夥伴展示智慧監控、氣調保鮮、預測維護及低碳運輸等冷鏈創新成果。長榮海運結合綿密的全球航線網絡與專業冷鏈服務，協助客戶將各地優質蔬果及生鮮產品安全、高效送達國際市場，讓產地鮮度跨越海洋、直達全球消費市場。

生鮮物流的關鍵，不只是「保持低溫」，更要在整段運輸過程中維持穩定、透明且可控的環境。為滿足生鮮貨物對溫度、時間及品質的高度要求，長榮海運持續擴充智慧冷凍貨櫃，目前冷凍貨櫃規模約58,000只，全數皆已配置物聯網（IoT）設備，讓每只冷凍貨櫃都成為可即時感知與回傳資訊的智慧節點。

透過物聯網技術，長榮海運可全天候掌握冷凍貨櫃的位置、溫度、濕度及設備運轉狀態；如發生溫度偏移、櫃門異常開啟或機組異常等情況，系統可即時發出警示，協助管理人員迅速判斷並採取應變措施。藉由運輸資訊透明化，冷鏈管理得以由傳統的事後查核，進一步提升為全程可視、異常可知及風險可控，強化高價值生鮮貨物的運輸安全。

長榮海運並運用大數據分析及智慧預警功能，持續掌握冷凍機組的健康狀態，在設備可能發生異常前提供預警。技術人員可依據遠端診斷資訊迅速判斷問題並安排處置，推動冷凍貨櫃管理由「被動維修」轉向「主動預防」，降低設備故障與冷鏈中斷風險，為高價值、高時效性貨物提供更周全保障。

針對香蕉、酪梨、葡萄等對保存環境要求較高的生鮮產品，長榮海運亦提供氣調冷櫃（Controlled Atmosphere, CA）服務，透過精準調節櫃內氧氣與二氧化碳濃度，延緩蔬果呼吸作用、熟成速度及品質劣化，降低長途運輸過程中的腐損與耗損，使產品抵達目的地後仍能維持良好鮮度、色澤與商品價值，協助客戶延長銷售期並拓展更遠的國際市場。

「保鮮」本身也是永續供應鏈的重要一環。降低蔬果腐損，不僅可維護貨物品質及客戶收益，也有助減少食品浪費及其衍生的碳排放。長榮海運新型冷凍貨櫃陸續採用高效率變頻壓縮機與節能設備，可依貨物實際冷卻需求調整運轉效率，降低能源消耗；再結合數位化設備管理，在確保冷鏈品質的同時，兼顧營運效率與環境永續。

長榮海運表示，生鮮供應鏈不只是將貨物由產地運送至市場，更重要的是讓每批產品在漫長航程中維持穩定品質。未來將持續整合全球航線網絡、智慧冷凍貨櫃、氣調保鮮、即時監控、預測維護及低碳設備，打造更安全、透明、高效且永續的冷鏈運輸服務，協助客戶降低貨損與食品浪費、強化供應鏈韌性，攜手開拓全球生鮮市場新商機。

長榮海運亮相「2026亞洲國際果蔬展」，智慧低碳冷鏈串聯全球生鮮市場。長榮海運提供
長榮海運亮相「2026亞洲國際果蔬展」，智慧低碳冷鏈串聯全球生鮮市場。長榮海運提供

長榮海運 長榮 生鮮 低碳

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