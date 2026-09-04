好市多「制服熊」紅什麼？制服、熱狗全入列 爆紅背後藏會員經濟新招

美式賣場好市多（Costco）長期以會員制、大包裝及高性價比商品建立消費黏著度，如今品牌經營也逐漸從「價格力」延伸至「情感價值」。近期好市多推出多款員工制服造型熊玩偶，將汽修部、美食街、員工制服、識別證等消費者熟悉的賣場元素商品化，在社群掀起收藏及討論熱潮，也讓零售市場看到會員制通路另一種非價格促銷模式。

從零售市場來看，這類商品的價值並不只在玩偶本身，而是將品牌識別轉化成可以被購買、收藏與分享的實體商品。好市多此次將員工制服、汽修部用品、美食街熱狗等既有元素納入設計，使商品一眼即可辨識品牌來源，也強化會員對產品的熟悉感。尤其汽修造型熊搭配賣場常見用品，美食街造型則加入招牌熱狗等細節，讓不同款式各自對應會員熟悉的消費場景。

對會員制零售業而言，這種現象具有一定商業意義。傳統量販促銷主要依靠降價、折扣、限時優惠及大包裝創造購買誘因，但當會員規模與消費習慣逐漸成熟後，如何提高會員黏著度、增加到店理由與品牌互動，已成為另一項經營課題。

具品牌辨識度的周邊商品，正好扮演補充角色。相較一般促銷商品以價格為主要誘因，制服熊這類商品販售的是品牌熟悉度及消費記憶，消費者購買後也較容易拍照、分享及討論，等同由會員主動產生社群內容，進一步帶動品牌曝光。

零售市場也可觀察到，消費者近年對商品的評價，不再完全侷限於單價與規格，商品是否具有故事性、限定感及收藏價值，同樣可能成為購買動機。從經營角度來看，這類周邊商品未必會成為營收主力，但對提高來店頻率、製造社群話題及深化會員認同具有加乘效果。

在零售業持續競爭價格、商品獨家性與會員權益之際，好市多制服熊所帶出的另一層觀察是，會員經濟下一階段競爭的，不只是「能省多少錢」，也包括品牌是否能進入消費者生活、留下足以被記住的情感價值。