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耕興8月營收4.15億 年增10.46% 推進R19驗證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耕興董事長黃文亮。圖／耕興提供
耕興董事長黃文亮。圖／耕興提供

高階檢測領導廠商耕興今日公告8月營4.15億元，年增10.46％，主要受惠美國聯邦通信委員會（FCC）監管政策演進帶動，非相互承認協議（non-MRA）區域客戶對高階網通與終端產品轉單的預審指導（PAG）案件量明顯提升，使得業務穩定增長。

耕興代理發言人周煒哲解釋，當新產品使用的新技術、或屬於特定高關注類別時，必須將案件資料與測試報告提交給美國FCC 官方預審指導批准後，實驗室才能正式核發證書，讓終端商品據此銷售到美國市場。

公司認為，特別是當實體AI應用已延伸至新款筆電、手機、眼鏡、機器人及5G 固定無線接取（FWA）等智慧終端產品落地銷售，而美國又是全球主要市場，因此近期業務量顯著增加。此外，隨著6GHz頻段Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7規範導入，單一檢測案範疇與技術複雜度同步上升，高規格專案在整體送測組合中的比重持續墊高。

通訊標準演進與檢測技術布局方面，5G的R18版本終端裝置檢測已逐步放量，為領先下一波商機，公司正與行動通訊晶片大廠推進R19前期驗證，涵蓋手機直連衛星、衛星寬頻聯網等最新太空通訊產品檢測技術。

耕興今年上半年每股純益6.04元，董事會通過上半年股利每股配發現金股利5.5元，9月3日為除息交易日，預計10月8日發放。

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