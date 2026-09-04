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高雄「一到十路誰最頂」？網友力挺三多商圈 信義房屋專家揭優勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
在捷運站步行範圍內，同時串聯三大百貨、餐飲商圈與成熟住宅生活圈的高雄區域並不多，是三多商圈受到網友青睞的原因之一。圖：信義房屋提供
在捷運站步行範圍內，同時串聯三大百貨、餐飲商圈與成熟住宅生活圈的高雄區域並不多，是三多商圈受到網友青睞的原因之一。圖：信義房屋提供

高雄「一到十路誰最頂」話題掀網路熱議，三多商圈獲不少網友力挺。信義房屋三多捷運店主任鄭宏權指出，三多商圈捷運、百貨、夜市機能齊全，鄰近南高雄成熟生活圈，是區域需求穩定的核心地段。

高雄主要商圈各有特色，但能在捷運站步行範圍內，同時串聯三大百貨、餐飲商圈與成熟住宅生活圈的區域並不多，也是三多商圈受到網友青睞的原因之一。鄭宏權表示，捷運紅線三多商圈站出口即有SOGO、新光三越及大遠百，步行約5分鐘可達；鄰近文衡二、三路的興中觀光夜市（又稱文衡夜市），餐飲、採買選擇完整，騎車前往高雄市政府約5分鐘，往新崛江、亞灣區也相當便利。

三多商圈百貨發展較早，長期累積穩定消費客群，周邊也較少出現大型百貨常見的排隊車潮，兼顧商業機能與居住環境。區域開發時間早，大面積素地有限，新屋供給稀少，市場仍以中古屋為主，部分大樓屋齡已達35至40年以上。

鄭宏權觀察，當地買方不少從小在南高雄生活，成家後即使搬離原生家庭，仍希望住得離父母近一些。近期買方以成家購屋、由租轉買及少數收租置產族為主，多來自前鎮、苓雅、新興等南高雄行政區，選屋範圍通常不會離原本生活圈太遠，投資型買盤占比較低。

雖然區內住宅屋齡偏高，但對不少在地買方而言，成熟地段與低公設比仍具吸引力。鄭宏權指出，早期住宅公設比較低，室內實際使用空間較大，加上捷運、百貨等機能發展成熟，自住需求相對穩定。依近半年實價資料，排除特殊交易，三多商圈公寓平均屋齡約45年，平均單價每坪約16萬元；華廈平均屋齡約30年，平均單價每坪約22萬元；大樓平均屋齡約17年，平均單價每坪約30萬元。

鄭宏權透露，近期已有中大型建商於三多路沿線購地，待既有店面租約到期後將規劃住宅開發案，可望補上商圈少見的新屋產品。另一方面，三多商圈緊鄰亞洲新灣區，近期金融專區、家族辦公室等議題受關注，但鄭宏權坦言，高資產客群現階段多以財富管理需求為主，對住宅置產市場的直接帶動仍有限；未來若鴻海在亞灣區的聯開案落成並帶入就業人口，則有望增加周邊購屋及租屋需求，為成熟商圈增添新的房市題材。

信義房屋 高雄 夜市

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