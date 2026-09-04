卓揆：盼青安3.0能協助青年安心購屋 市場交易回歸正常

行政院長卓榮泰3日出席「第34屆中華建築金石獎」頒獎典禮時表示，建築產業是一個相當複雜、多元且專業的領域，唯有歷經多年淬鍊，才能獲得金石獎這份殊榮。卓榮泰表示，政府目前除全力推動都市更新，打造更新穎、安全的居住環境之外，亦持續推動及興辦社會住宅，引入更多婚育宅與青年宅，以提供青年及婚育家庭支持。

卓榮泰指出，建築是傳統行業之一，匯聚了傳統文化與品味，但在產業界先進努力下，持續融入創新精神，導入新工法、新材料、新觀念與新設計，展現與以往截然不同的建築風貌與城市景觀，更提升國人的生活品質，符合「越在地，越國際；越傳統，越創新」精神。卓榮泰說，面對極端氣候與環境變遷挑戰，綠建築、低碳建築及永續建築已是建築產業發展的重要課題，他也欣見得獎企業在「生態、節能、減廢、健康」四大指標上獲致相當成果。

卓榮泰表示，今（115）年中華建築金石獎主題緊扣「永續環境、幸福城市」理念，推動企業建立品質化、品牌化、品味化，並鼓勵業界在土地開發與建築的過程中，以「善」為出發點，包括善待土地及自然環境。卓榮泰說，他先前視察許多大型公共工程推動進度時也多次提醒，再大的工程都要與自然融合、重視人性化規劃，並在細節處展現社會文明進步的象徵。

卓榮泰說明，為落實「2050淨零排放」目標，政府提出「近零碳建築減碳旗艦計畫」，並已獲致四項重點成果，包括：第一，提前於2026年達成2030年公有新建建築近零碳目標；第二，推動老宅延壽，單案可減碳60%-70%，同時兼顧興辦社會住宅與都市更新效益；第三，深化綠領人才培育，推動大專院校開設「近零碳建築」課程，為綠色轉型培養專業人才；第四，2030年達成住宅部門減碳35%的階段性目標。

卓榮泰說，面對國際局勢對國內百工百業的衝擊，政府循序漸進，由公有建築物率先做起，發揮示範作用以擴大政策效能，並讓更多人才在參與公有工程中積累經驗與服務量能，進而引導民間共同投入。

卓榮泰說，他也注意到今年有多件優秀的都市更新建案參與，並獲得優良成績。卓榮泰指出，都市更新是賴清德總統指示行政院推動「擴大內需」的重要一環，透過都更快速改變城市風貌、提升國人生活品質，並強化建築安全與公共安全，同時帶動建築相關產業全面發展。因此，政府正全力推動都市更新，並已進行多項法令鬆綁與突破，以提升效率，打造更新穎、安全的居住環境。

針對產業關注人力取得與營建剩餘土石方去化等問題，卓榮泰表示，在人力方面，政府已陸續開放並引進更多有效人力；至於營建剩餘土石方處置方面，政府已於臺北港、臺中港、高雄港（含南星計畫）三個港區收容營建剩餘土石方，後續在彰濱工業區、嘉義等地，開闢更多營建剩餘土石方最終去化場，以降低業者處理成本。

另外，在社會住宅方面，卓榮泰指出，政府將持續推動及興辦社會住宅，並引入更多婚育宅與青年宅，使社區功能更完善、供給量持續增加；同時積極與民間合作，更快速取得有效空間，讓民間業者在容積率放寬過程中與政府、人民互蒙其利。至於「青年安心成家購屋優惠貸款」，已邁入「青安3.0」階段，希望協助青年安心購屋，並讓市場交易回歸正常，維持金融支持政策的穩定。

最後，卓榮泰重申，建築是百工百業的火車頭，政府絕對有責任與能力引領其朝向正確且有效的方向發展。他要再次感謝建築業界夥伴與先進的付出與努力，政府將在政策與法令上持續全力支持，公私協力帶領國家建築朝更有品質、品牌與品味的目標邁進，讓全體國人共享建築產業進步的成果。