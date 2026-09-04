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看建材像開珠寶盒！大直600坪Fashion Gallery揭幕

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台灣瑪摩、雙橡園家居攜手打造台北展示中心「Fashion Gallery」3日開幕。圖／業者提供
台灣瑪摩、雙橡園家居攜手打造台北展示中心「Fashion Gallery」3日開幕。圖／業者提供

想過「看建材」像在「逛精品店」嗎? 位於北市大直堤頂大道，由台灣瑪摩、雙橡園家居攜手打造、全新開幕的台北展示中心「Fashion Gallery」，就是這樣一個地方。

此一展示中心以「義式奢華生活場景」設計核心，在近600坪空間中規劃 Hall、Plaza、Villa、Apartment、Mansion、Hotel 六大主題場域，呈現材料與家具於不同生活情境中的多元應用。

特別的是，現場布置採取「開啟珠寶盒」為核心概念。走進展場，就像開啟珠寶盒，目的讓每位走進展示中心的參觀者，都能在不同材質、家具、藝術與設計之間，找到屬於自己的珍藏。

台灣瑪摩是台灣知名頂級建材代理商，為 VERSACE CERAMICS、ABK、MML 三大國際品牌台灣獨家總代理，深耕建材市場已逾三十年。

雙橡園家居則是台中知名豪宅建商雙橡園開發旗下品牌，以引進國際頂級家居品牌，打造融合建築、藝術與優生活的居家體驗為核心理念，目前獨家代理義大利時尚品牌 VERSACE HOME 。

雙橡園家居表示，不同於傳統建材展間以產品陳列與規格介紹為核心，「Fashion Gallery」重新定義展示空間，整合磁磚、大板、精品家具、家飾、並結合科技與完整生活情境，讓材質如同時尚穿搭般，成為定義生活風格的重要元素。

展示中心將 VERSACE CERAMICS、ABK、MML 等國際面材，與 VERSACE HOME 精品家具、燈飾及家飾共同呈現。

從地坪、牆面、檯面一路延伸至家具與生活物件，讓設計師、建築師及消費者不再只能透過單片樣品想像完工效果，而能實際走入空間，感受材質、家具、光影與藝術交織而成的生活樣貌。

台灣瑪摩表示，VERSACE 以鮮明設計語彙、大膽創意與獨特美學聞名全球。台灣瑪摩為 VERSACE CERAMICS 台灣獨家總代理，雙橡園家居則為 VERSACE HOME 台灣獨家總代理，透過兩大事業體整合，從磁磚面材一路延伸至精品家具與家飾，讓 VERSACE 從 Fashion 到 Living 的概念，完整呈現在同一個生活場景之中。

展示中心同時導入數位設備與互動式選材軟體 ROOMVO 實境模擬在展示中心內，參觀者可直接模擬磁磚鋪貼於空間後的效果，並結合 VERSACE 家飾自助選購體驗，讓消費者從「欣賞空間」進一步走向「選擇自己的生活風格」。

現場亦導入 Cooking Surface 隱藏式爐具，將加熱系統隱藏於 義大利ABK 大板檯面之下，使料理機能與空間設計融為一體，展現大板材料跨越牆面、地坪，走進家具、廚房與日常生活的更多可能。

業者表示，此次台北展示中心正式啟用，象徵品牌進入下一階段，從提供優質面材，進一步成為串聯國際品牌、空間設計、科技應用與生活美學的整合平台。

展示中心於3日正式開幕，開幕限定活動將延續至9月5日，邀請設計產業夥伴及消費者親臨全新 Fashion Gallery，近距離感受國際面材、精品家居與空間設計交織而成的全新生活美學。

台灣瑪摩、雙橡園家居攜手打造台北展示中心「Fashion Gallery」。圖／業者提供
台灣瑪摩、雙橡園家居攜手打造台北展示中心「Fashion Gallery」。圖／業者提供

台灣瑪摩、雙橡園家居攜手打造台北展示中心「Fashion Gallery」。圖／記者游智文攝影
台灣瑪摩、雙橡園家居攜手打造台北展示中心「Fashion Gallery」。圖／記者游智文攝影

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