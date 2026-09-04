信義房屋45週年運動會嗨翻！電競、匹克球、戰鬥陀螺、睡眠大賽躍上賽場

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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信義企業集團9月2日舉辦45週年運動會，以「信任相伴，圓夢同行」為主題，集結全台4千多名同仁齊聚一堂、共襄盛舉。睽違10年再度舉辦大型運動會，除了田徑、拔河等經典項目，也加入不少跳脫傳統運動會想像的賽事。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一週（2026/8/27～2026/9/2）與「信義房屋運動會」相關的討論，發現「匹克球、運動員、電競、亞運、睡眠、戰鬥陀螺」等字詞受到關注，不管是特殊賽事或國手助陣，都成為網友關注亮點，也讓這場45週年運動會更添話題。

47隊創意進場嗨翻 王齊麟、林昀儒、林郁婷熱血助陣

《網路溫度計DailyView》

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對信義企業集團的員工來說，運動會就像是一場大型同樂會。有人前一晚興奮到睡不著，也有人為了賽事提前練習、調整狀態，還沒正式開賽，就已經能感受到大家卯足全力的投入。

活動在47個區隊創意進場中正式揭開序幕，各隊輪番上場，展現精心準備的造型與表演；瑞星韻律體操小朋友也帶來演出，韓籍啦啦隊員安芝儇則帶領全場跟著信義房屋45週年專屬歌曲〈心意放心上〉一起唱跳暖身，讓場內氣氛迅速升溫。現場也特別邀請王齊麟、林昀儒、林郁婷等體育界的國手為同仁加油打氣，讓運動會更添熱血氛圍。

信義企業集團提供

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這場運動會對董事長周耕宇而言，也有另一層特別意義。

他受訪時回憶，公司原則上每5年舉辦一次大型運動會，上一屆卻因疫情停辦。他說：「那時候跟我一起是基層同仁的夥伴，現在很多位都已經跟我一樣是主管了」。對周耕宇來說，新、舊夥伴再次齊聚運動場，也讓他更直接感受到企業傳承的意義，「要傳承才會有永續。」

信義企業集團創辦人周俊吉也勉勵同仁，感謝夥伴45年來一路努力，讓信義逐步實現改善產業的初衷，並期許大家持續保持初心、共同努力，攜手創造共好未來。

不只跑步、拔河！傳說對決、戰鬥陀螺也搬進運動會

《網路溫度計DailyView》

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為了讓更多同仁都能上場，信義房屋當天全台門市特別公休，賽事項目也跳脫傳統運動會框架。周耕宇表示，同仁年齡、專長各不相同，不是每個人都擅長傳統體育項目，因此除了田徑、大隊接力等熟悉賽事，現場還加入《傳說對決》電競比賽、戰鬥陀螺及匹克球等項目。其中，匹克球更是他特別要求納入，考量這項運動對不同年齡、性別的參與者相對友善，希望讓更多同仁都能找到適合自己的項目、一起參與。

更讓人意外的是，今年連「睡眠大賽」都成為比賽項目。

周耕宇解釋，職業運動員不只重視場上的表現，賽後修復同樣重要；對員工而言也是如此，想長期維持好的工作狀態，除了運動，充足休息與睡眠也不能少，因此希望透過這項特殊賽事，傳達對健康與修復的重視。事實上，信義房屋內部平時也設有自行車、登山及各類球類社團，將運動融入同仁日常。

興奮到睡不著 員工直呼「像小時候校外教學」

除了賽事項目有不少巧思，員工對這場大型運動會也相當期待。信義房屋太平新光店主任陳永銘在公司服務兩年多，今年是第一次參加大型運動會。由於過去只聽學長姐描述運動會有多熱鬧，他笑說前一天大家就像準備校外教學一樣期待，甚至興奮到睡不著，隔天一早便從台中北上參加活動。對他來說，運動會除了比賽，更難得的是不同區域同仁能聚在一起，「吃吃喝喝，有點像家人團圓的感覺」。

《網路溫度計DailyView》

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一整天賽事結束後，閉幕由宇宙人接棒登台演出，讓現場熱鬧氣氛一路延續到最後。對信義房屋而言，45週年不只是回顧過去的節點，也是在不同世代同仁再次齊聚、一起比賽與應援的過程中，看見企業傳承與團隊活力；周耕宇表示，這份傳承與凝聚力，將持續成為信義房屋邁向2030年「企業倫理共創永續好生活，成就世界級服務」願景的力量。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年8月27日至2026年9月2日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『信義房屋運動會』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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