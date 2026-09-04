快訊

南部終於出太陽了 雨帶卡在北台灣…專家示警4縣市留意強降雨

紐時Quiz｜美加貿易戰鬥嘴、常見蔬菜被專家嫌棄別再吃

聯準會理事談話降升息疑慮！台股開高一度強彈近750點 台積電領軍搶回5日線

漢康第二款三特異性免疫療法藥 HCB303向美 FDA 提出臨床試驗申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

漢康-KY（7827）3日宣布，全資子公司FBD Biologics Limited已向美國FDA提交三特異性免疫療法HCB303的新藥臨床試驗申請（IND），這也是繼HCB301後，公司第二款進入臨床開發階段的三特異性免疫療法。

漢康表示，HCB303是該公司自主研發的FBDB平台開發，為人源化三特異性融合蛋白，可同時靶向SIRPα/CD47、PD-L1/PD-1及TIGIT/PVR三條免疫路徑，透過單一工程化融合蛋白生物藥，協同巨噬細胞、T細胞及NK細胞的免疫作用，以因應腫瘤複雜的免疫抗性機制。

漢康生技創辦人暨董事長劉世高表示，HCB303展現FBDB平台可建立具差異化的治療架構，透過單一多靶點融合蛋白生物藥，同時針對生物學上彼此相關的抗藥性機制；HCB301與HCB303也顯示，這是一項可重複運用的平台策略，而非單一分子的個別嘗試。

劉世高指出，持續開發具差異化的治療資產正是建立FBDB平台的核心目的，公司相信HCB303將成為全球腫瘤產品線的重要一環。

此次IND申請接續漢康於今年8月初收到FDA書面pre-IND回覆後提出。公司表示，已將FDA相關建議納入最終申請資料，包括劑量限制性毒性（DLT）評估架構、安全性監測、臨床藥理學，以及符合FDA Project Optimus原則的劑量最佳化策略。

依規劃，HCB303第一期首次人體臨床試驗將納入已無標準治療選擇的晚期、復發性或難治性實體腫瘤成人患者，評估安全性、耐受性、藥物動力學、藥效學、免疫原性、生物標記及初步抗腫瘤活性。

試驗劑量遞增將採貝葉斯最佳區間法（BOIN）設計，並納入有限度的加速劑量遞增方式。

漢康生技集團總裁暨醫療長、漢康美國執行長陸英明表示，從收到pre-IND回覆到數週內完成完整IND申請，反映公司在法規、CMC、非臨床藥理學及臨床策略等面向的整合執行能力，後續將推進HCB303進入臨床階段，評估其於高度未被滿足醫療需求患者中的潛力。

目前漢康產品線除HCB303外，還包括核心SIRPα先天免疫檢查點產品HCB101，以及處於臨床階段、靶向SIRPα、PD-L1及TGF-β生物學機制的三特異性免疫療法HCB301，並持續透過FBDB平台拓展腫瘤及免疫介導疾病領域產品布局。

免疫療法 FDA 臨床

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

安基生技開發中新藥AJ201 向美國FDA提出甘迺迪氏症三期臨床試驗申請

安基新藥申請美三期臨床

漢達抗癌藥 HND-039通過美國 FDA 藥證審查 取得最終核准上市許可

人類頭骨髓免疫樞紐 可助抵抗腦癌與中風

相關新聞

三鶯線、萬大線通車 能複製機捷沿線暴漲神話？ 專家剖析2條件挑出保值宅！

長期以來，「跟著捷運買房」被不少購屋族與投資人奉為不敗定律。隨著捷運三鶯線、萬大中和樹林線及信義線東延段陸續推進，捷運通車是否還能複製過去的暴漲神話？

漢康第二款三特異性免疫療法藥 HCB303向美 FDA 提出臨床試驗申請

漢康-KY（7827）3日宣布，全資子公司FBD Biologics Limited已向美國FDA提交三特異性免疫療法HCB303的新藥臨床試驗申請（IND），這也是繼HCB301後，公司第二款進入臨床開發階段的三特異性免疫療法。

漢達抗癌藥 HND-039通過美國 FDA 藥證審查 取得最終核准上市許可

漢達（6620）4日早上公告，100%子公司Handa Oncology, LLC已於美國時間9月3日接獲美國FDA通知，該公司自主研發治療癌症的505(b)(2)抗藥HND-039（Omcazio capsules）的11.5 mg、23 mg及34.5 mg，正式通過美國FDA藥證審查，取得最終許可（Final Approval）。

尾牙旺季提前開打！這些飯店集團桌價喊漲 有飯店訂單排到2028年

台股今年以來屢創新高，財富效果也延燒至企業尾牙市場，科技、電子及AI相關企業成為今年最積極訂席的客群，不只五星飯店尾牙桌價最高較去年上漲25%，千桌級大型外燴也接連出籠，熱門日期更提前上演卡位戰。台北漢來甚至有企業一次連訂三年，目前最遠已接到2028年尾牙訂單，反映企業尾牙需求持續升溫。

台肥80周年慶 總統賴清德親臨祝賀

台灣肥料公司昨（3）日於TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會，除台肥董事長張滄郎、總經理陳右欣率一級主管出席外，貴賓雲集，總統賴清德、農業部長陳駿季也親臨祝賀，並邀集全台逾百位農會總幹事、肥料經銷商及各產業代表，共同參與及見證台肥80周年里程碑。

菁英人物／前中研院長、生化所特聘研究員廖俊智 站上打擊區 全力揮棒

「院長只是一個職位，不是我的人生目標。」十年前，浩鼎案震撼學術圈，時任美國加州大學洛杉磯分校教授的廖俊智，在中研院最動盪的時刻，返台接任院長。面對記者追問，他說了一句「家裡有事，回去幫忙」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。