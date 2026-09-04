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漢達抗癌藥 HND-039通過美國 FDA 藥證審查 取得最終核准上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

漢達（6620）4日早上公告，100%子公司Handa Oncology, LLC已於美國時間9月3日接獲美國FDA通知，該公司自主研發治療癌症的505(b)(2)抗藥HND-039（Omcazio capsules）的11.5 mg、23 mg及34.5 mg，正式通過美國FDA藥證審查，取得最終許可（Final Approval）。

漢達公告指出，根據原專利藥廠2025年年報刊載資訊，這項藥物2025年美國市場銷售金額為 21.13億美元。

漢達的HND-039原廠藥物由Exelixis公司開發，根據漢達過去揭露資訊，這項藥品除了美國市場之外，全球市場銷售額28億美元，原廠過去為了捍衛市場權利，已針對其他學名藥及505(b)(2)藥廠提出訴訟，但是針對漢達的HND-039，原廠已於美國時間8月27日自願撤銷專利侵權訴訟。由於其他藥廠最快2030年才有機會進入市場，漢達將享有四至五年原廠以外的市場獨賣機會。

漢達 FDA 抗癌藥

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