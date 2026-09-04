尾牙旺季提前開打！這些飯店集團桌價喊漲 有飯店訂單排到2028年

台股今年以來屢創新高，財富效果也延燒至企業尾牙市場，科技、電子及AI相關企業成為今年最積極訂席的客群，不只五星飯店尾牙桌價最高較去年上漲25%，千桌級大型外燴也接連出籠，熱門日期更提前上演卡位戰。台北漢來甚至有企業一次連訂三年，目前最遠已接到2028年尾牙訂單，反映企業尾牙需求持續升溫。

飯店業者表示，今年企業尾牙市場呈現量價增溫，其中雲品企業客戶平均桌價較去年成長20%至25%，漲幅最為明顯；晶華、台北漢來及台北君悅平均桌價也分別上漲約5%至10%。從客群來看，科技、電子、AI供應鏈及金融業仍是主要成長動能。

雲品（2748）表示，目前已預定的企業客戶中，每桌1.2萬至1.5萬元訂單占七成，2萬元以上高價訂單則占三成，整體桌價較去年成長20%至25%，尾牙、春酒詢問也較去年增加25%。

台股財富效果發威 企業加價把米其林端上桌

雲品總經理丁原偉表示，台股創高挹注財富效果，不少上市櫃公司提高尾牙預算，願意重金犒賞員工，甚至有企業客戶指名加價，將米其林星級料理端上尾牙菜單。包括外商、AI供應鏈、記憶體廠、電子代工及金控業，都有拉高桌數及預算的情況。

晶華今年尾牙、春酒目前已接單124場、共2,908桌，相較去年同期90場、1,468桌，場數成長近四成、桌數接近翻倍，目前整體檔期僅剩約二成席次；平均桌價也由去年的2萬元提高至2.2萬元，年增一成。晶華表示，科技、電子及AI相關產業訂席最為積極，不僅下訂時間較早，大型場次需求也相對突出。

漢來今年台北、高雄、巨蛋會館三館尾牙合計已接約350場、1.2萬桌，尾牙收益估計突破3億元。其中台北漢來大飯店目前已接約150場、合計5,000桌，挹注業績約1.4億元，平均桌價2.7萬元，較去年上漲5.58%。

科技業提前卡位漢來尾牙最遠接到2028年台北漢來更明顯感受到科技業提前搶訂的情況，不少企業不只預訂下一場尾牙，而是一次連訂三年，目前最遠已經接到2028年尾牙訂單。

台北君悅目前則接獲約2,000桌，接單量與去年同期約略持平，平均桌價約2.5萬元加一成服務費，較去年增加約1,000元、漲幅約5%，金融保險、科技及製造業仍是主要客群。目前整體可銷售檔期已近七成售出，熱門黃金檔期更超過八成滿訂，尤其周五、周六晚間及農曆年前夕最為搶手。

不過，今年尾牙並非全面漲價。漢來高雄巨蛋會館平均桌價約1.6萬元，與去年相當，高雄漢來大飯店價格也維持去年水準；台北喜來登及寒舍艾美今年同樣未調漲桌價。

寒舍（2739）表示，寒舍艾美今年尾牙接單速度較快，主要客群集中科技及金融業；台北喜來登客群則較為平均，涵蓋傳產、科技及金融業。目前台北喜來登、寒舍艾美尾牙檔期均已約八成滿，多數訂單早在去年尾牙結束後就已預訂。

千桌級尾牙出籠 晶華單場外燴衝1,500桌

除了飯店館內宴席，大型外燴今年更成為另一個戰場。雲品今年大型外燴銷售較往年提早四個月開跑，目前已接單8,150桌，單一場最大規模達1,250桌，其中600桌以上大型尾牙更占總訂單五成；晶華大型外燴目前也已接單約2,800桌，最大單一場次達1,500桌，千桌級企業尾牙接連出籠。

雲品指出，今年大型外燴需求主要集中北北桃，2027年初尾牙、春酒大型外燴全年總量預估較去年成長一成，有機會刷新歷史紀錄、突破1.1萬桌。受到明年農曆春節較早影響，尾牙檔期也跟著提前，目前大型尾牙有八成集中在明年1月，其餘兩成落在今年12月及明年2月。

雲品旗下君品Collection全台目前也已簽約預訂376場，其中尾牙占92%、春酒占8%。尤其大型企業對場地與日期的競爭更加激烈，600桌以上大型尾牙訂單主要來自AI供應鏈及大型金控業者。

尾牙撞婚宴 明年初上演「三搶」大戰

尾牙需求提前湧現，也讓明年初宴會市場面臨另一場「撞期戰」。雲品指出，明年1、2月婚宴將與尾牙、春酒正面對撞，周五至周日形成「搶日期、搶場地、搶人力」三大現象，加上宴會業缺工，大型場次承接能力更加吃緊。

為分散熱門日期壓力，飯店業者也開始引導企業將活動轉往周一至周四舉辦。雲品觀察，目前平日接單頻率已逐漸拉近周末，顯示在大型尾牙需求增加、婚宴撞期及宴會人力吃緊下，企業尾牙不只預訂時間愈來愈早，檔期也開始由傳統周末熱門時段向平日擴散。