信紘科營收拚百億元 龔楚喬：赴美熟練工班成接單門票

信紘科（6667）今年大型工程陸續進入認列期，公司表示，上半年營收約36億元，全年將高度挑戰百億元；預計年底大型與小型案件結構將達6比4，儘管產品組合轉變可能使毛利率微幅下滑，營收規模仍可望明顯放大。

信紘科首席執行長龔楚喬3日表示，海外建廠最難解決的問題之一就是施工人力。隨美國簽證及外籍人員進入門檻提高，能夠合法赴美、又具備半導體建廠經驗的台灣工班愈來愈稀缺，已從單純的施工人力，轉變為公司爭取當地合作與訂單的籌碼。

信紘科目前在美國約有100至120人，其中約50至60人是由台灣派出的熟練工班，其餘為當地聘僱人員。台灣工班負責發揮施工效率與技術經驗，美國當地團隊則協助處理法規、人力比例及客戶供應鏈在地化要求，形成跨國分工模式。

龔楚喬指出，這批工班能執行氣體、液體、化學品及水系統等多類工程，其他系統業者若缺乏施工人力，就會主動尋求信紘科合作。目前已有水系統廠商展開接洽，使公司有機會從既有施工項目進一步延伸至主系統工程，擴大接案範圍。

至於海外人力及物料成本較高，龔楚喬表示，海外專案的接案金額也會同步提高，若能把台灣成熟工班及工程管理能力帶到當地，創造的價值也會增加，因此人力成本上升不必然導致毛利率惡化。

公司表示，大型案件毛利率約8%至15%，小型案件則約25%至40%。隨大型案比重提高，下半年毛利率預計微幅下滑，但營收及獲利絕對金額將隨工程規模擴大，對供應商、分包商與人力資源的掌握能力也可望進一步提升。