韓味全開！台中大遠百韓國秋季物產展 帶消費者吃喝玩樂抽機票

台中大遠百「2026韓國秋季物產展」3日起至9日14日登場，同步於10樓、12樓展場盛大舉行開幕活動，現場集結人氣韓系商品、話題美食與多元互動體驗，搭配滿額贈與限定活動，吸引大批民眾參與。

開幕首日由遠東百貨商品部副總經理陳佑任及台中大遠百店長藍卓成、韓國商品進口商協會代表韓森國際企業總經理廖先聆、韓華國際社長李秉權，共同為「韓風應援之旅」揭幕，推薦道地風味韓國小菜，也為物產展揭開序幕。

台中大遠百表示，凡於韓國展會場持遠百APP或HAPPY GO卡購買韓國展商品，當日單筆消費滿999元(含)以上，即可獲贈人氣韓式「海苔酥」，限量2,000份，每人每卡限領一份，讓韓流美食控輕鬆把韓國人氣伴手禮帶回家。

此外，遠百APP會員於現場當日消費滿599元(含)以上，即可獲得電子抽獎序號，活動結束後將抽出中獎者，送出「大韓航空台北－釜山來回機票」一張，全台限量19張，消費同時還有機會抽中韓國旅遊大獎，雙重好康持續引爆現場買氣，打造兼具購物樂趣與韓國旅遊驚喜的限定體驗。

今天開幕活動也特別融入暖心公益元素，邀請社團法人台灣愛之光公益協會「Flair視障咖啡」共襄盛舉，讓濃郁咖啡香成為展場中最溫暖的風景。

曾於2025年遠征韓國、勇奪韓國世界美食錦標賽(KWFC)金牌的視障咖啡師，將舞台化身為咖啡職人秀場，以沉穩俐落的動作展現專業漸層咖啡製作，讓一杯咖啡不只是味覺享受，更承載著突破視覺限制、用專業創造精彩人生的堅持與力量。

台中大遠百表示，此次透過韓國秋季物產展，不僅引進多元韓系商品與話題品牌，更透過活動、演出與公益結合，創造有感體驗，期望在秋季檔期帶動來客成長與消費動能，持續為顧客帶來豐富多元的購物樂趣。