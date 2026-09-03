臻品藝術中心36周年特展《漫遊 色彩絮語》 以色彩作為觀看世界的方法

國內知名的臻品藝術中心迎來36周年，以年度特展《漫遊 色彩絮語》作為周年策展主軸，特別邀請長期深耕色彩美學研究，並關注建築、空間與視覺感知的東海大學教授張惠蘭擔任策展人，並於9月5日至10月17日，每周二至周六在臻品藝術中心展出。

本次展覽以「色彩」為起點，延伸至光線、材質、記憶與環境等面向，探索人在不同場域與時間流動之間，如何透過感官與經驗形成獨特的感受，呈現色彩與生活、空間及情感交織而成的多層次風景。

臻品藝術中心董事長、也是龍寶建設董事長張麗莉指出：「藝術並不是彰顯富貴的裝飾，而是孕育心靈涵養的存在，是美學自我修煉的成果。」對臻品而言，藝術的意義也正在於培養人們觀看、感受與理解世界的方式。

張麗莉表示，此次透過張惠蘭的策展視角，匯集不同世代與創作背景的藝術家，從色彩、環境與生命經驗展開對話，為臻品36年的藝術歷程開啟新的觀看視角。

《漫遊 色彩絮語》的展題，最初源於對「城市色彩」的討論。張麗莉思考，若以色彩作為進入城市的線索，是否也能進一步觸及其中不斷累積的時間、記憶與空間紋理。在與策展人張惠蘭的討論過程中，逐漸由具體的視覺觀察，延伸為更具詩意與開放性的命題。

策展人援引波特萊爾(Charles Baudelaire)筆下的「漫遊者(Flaneur)」，回應人在環境中行走、停留與感受的歷程；前一刻所見的光影與色彩，往往會延續並影響下一刻的感受，如同「繼時對比(Successive Contrast)」所揭示的視覺現象，使色彩不再只是靜止的表象，也成為串連時間與記憶的線索。

本次展覽邀集林熺俊、黃小燕、王紫芸、郭弘坤、鹿向夷、吳瑋庭與張芸家七位藝術家，以各自的創作回應展題，作品所關注的面向，從城市與地景、建築與自然，到生命記憶、物質痕跡與感官經驗，在不同尺度之間展開。

隨著展覽視線由外在環境逐步收攏，觀者也將從宏觀的地景與空間結構，走向微觀的時間沉積與身體感知。色彩成為串聯光線、材質、記憶與環境的線索，使七位藝術家的作品在彼此差異之中，共同形成一條關於時間、空間與感知的漫遊路徑。

走過36年，臻品藝術中心始終思考藝術與生活之間可以產生哪些新的連結。張麗莉分享道：「期待藝術的推廣透過不同形式走入生活，讓人們在與之相處的過程裡，逐漸培養自己的美感與感受。」這份長期累積的理念，也讓臻品從展覽出發，逐步延伸至公共藝術，持續探索藝術在不同場域中的可能。

此次《漫遊 色彩絮語》也讓陪伴臻品走過36年的展場成為作品之外的重要篇章。地下室、一樓至二樓之間高低錯落，轉角與隱蔽空間交織，隨著上下、轉身與停留，前一個空間所留下的色彩與感受，也將延續至下一段觀看，如同「繼時對比」所產生的感知疊加。

展覽由此引導觀者從色彩中「看見」聲音的頻率、「觸摸」時間的厚度，甚至將感受延伸至不可見的氣味之中。當藝術走入空間，也走進每個人的經驗之中，這座承載歲月與記憶的建築，便持續成為藝術與生活相遇的地方。

臻品藝術中心歡慶36歲生日，董事長張麗莉(右3)特別舉辦年度特展《漫遊 色彩絮語》。記者宋健生/攝影