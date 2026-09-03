統一聯手龜甲萬亞洲拓版圖 合作升級至新品研發、品牌經營

經濟日報／ 特派記者侯思蘋／東京3日電
統一集團與日本龜甲萬深化合作布局。圖為統一發言人、統一獅董事長凃忠正（左）將球隊簽名球紀念品致贈予龜甲萬執行董事兼統萬董事長茂木修。記者侯思蘋／攝影
統一集團與日本龜甲萬深化合作布局。圖為統一發言人、統一獅董事長凃忠正（左）將球隊簽名球紀念品致贈予龜甲萬執行董事兼統萬董事長茂木修。記者侯思蘋／攝影

統一（1216）企業亞洲食品版圖再擴張。統一攜手全球醬油龍頭日本龜甲萬，將雙方合作由台灣調味料市場，進一步升級至新品研發、品牌經營及海外拓展，除持續做大台灣與大陸市場，也正評估進軍東南亞，將合作逾35年的成功模式複製至更多亞洲市場。

統一集團3日率團赴日本龜甲萬公司參訪，釋出上述訊息。統一與龜甲萬在台合資成立統萬公司，雙方合作至今超過35年。

統萬董事長茂木修表示，未來將持續結合雙方在技術、產品開發、品牌經營及通路銷售等方面的優勢，加速推出符合消費趨勢的新產品，強化台灣與大陸市場的成長動能及獲利基礎，並尋找進入東南亞市場的機會。

這項合作的關鍵，在於雙方各自握有亞洲食品市場的重要拼圖。龜甲萬提供醬油釀造技術、產品研發能力及品質管理專業，統一則擁有遍及全台的銷售、物流與通路網絡，形成「日本技術、台灣製造、統一通路」的合作架構。

對龜甲萬而言，在台生產可降低產品進入市場的成本，提升價格競爭力及市場覆蓋率；對統一而言，則可透過合資導入日本釀造技術、產品研發經驗與品質管理制度，提升調味料產品的品質及品牌競爭力。雙方從生產端一路合作到市場端，也讓統萬成為統一與日本企業長期合資的代表性案例。

更重要的是，這套模式已走出台灣。統一與龜甲萬在台灣累積的合作經驗，成為雙方拓展大陸市場的重要藍本，顯示台灣不只是產品銷售市場，也扮演海外商業模式試驗與輸出的基地。

茂木修表示，台灣與日本距離近，文化及飲食習慣具有一定共通性，雙方透過長期磨合建立互信，也推動營運穩健成長。

隨著中國大陸市場規模擴大，統一與龜甲萬決定將台灣經驗向外複製，把雙方合作由單一市場推進至跨區域布局。

雙方2000年在昆山成立合資公司，正式把台灣合作模式帶進中國大陸；2008年再於石家莊成立另一家合資公司，兩家公司均由統一與龜甲萬各持股50%，延續對等投資及共同經營的架構，逐步形成橫跨台灣與中國大陸的調味料事業版圖。

統一與日本龜甲萬合作逾35年並持續深化，隨著統一在台、中、越、泰、印（尼）、菲、韓七大市場版圖擴充之際，統一也仍尋求拓展其他國際市場，日本將是下個重要目標。

統一長期透過與日本企業合作，將食品、零售及服務等事業經驗延伸至亞洲市場，近年進一步與日本OIC集團合作，引進LOPIA超市，從食品、餐飲到零售通路，持續擴大與日本企業的合作觸角。

統一 東南亞 統一集團

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