千桌級外燴 接連出籠
企業尾牙需求升溫，大型外燴率先掀熱潮，千桌級尾牙接連出籠。雲品（2748）今年大型外燴銷售較往年提早四個月開跑，目前已接單8,150桌，單一場最大規模達1,250桌，600桌以上大型尾牙更占總訂單五成；晶華大型外燴目前也已接單約2,800桌，最大單一場次更達1,500桌，大型企業聚餐需求強勁。
雲品表示，今年大型外燴需求主要集中北北桃，2027年初尾牙、春酒大型外燴全年總量預估較去年成長一成，有機會刷新歷史紀錄、突破1.1萬桌。受到明年農曆春節較早影響，尾牙檔期也跟著提前，目前大型尾牙有八成集中明年1月，其餘兩成落在今年12月及明年2月。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。