千桌級外燴 接連出籠

過去我們認為領導就是做決策、訂定目標及分配任務，甚至把一句句漂亮的願景標語掛在牆上，彷彿如此一來，便完成組織動員的工作。然而，真正決定一個組織能否撐過景氣循環的挑戰，從來不是領導者說了多少話與那些話，而是他能否建立一套足以牽動人心的共同目標與願景。

2026-09-04 01:34