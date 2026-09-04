千桌級外燴 接連出籠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

企業尾牙需求升溫，大型外燴率先掀熱潮，千桌級尾牙接連出籠。雲品（2748）今年大型外燴銷售較往年提早四個月開跑，目前已接單8,150桌，單一場最大規模達1,250桌，600桌以上大型尾牙更占總訂單五成；晶華大型外燴目前也已接單約2,800桌，最大單一場次更達1,500桌，大型企業聚餐需求強勁。

雲品表示，今年大型外燴需求主要集中北北桃，2027年初尾牙、春酒大型外燴全年總量預估較去年成長一成，有機會刷新歷史紀錄、突破1.1萬桌。受到明年農曆春節較早影響，尾牙檔期也跟著提前，目前大型尾牙有八成集中明年1月，其餘兩成落在今年12月及明年2月。

尾牙 雲品 春酒

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