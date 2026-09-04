台股財富效應擴散…飯店尾牙旺 桌價最高漲25%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
台股屢創新高，財富效果也延燒至企業尾牙市場。聯合報系資料照
台股屢創新高，財富效果也延燒至企業尾牙市場。聯合報系資料照

台股屢創新高，財富效果也延燒至企業尾牙市場，科技、電子及AI相關企業成為今年最積極訂席的客群。飯店業者表示，今年企業尾牙需求升溫，多家飯店平均桌價較去年上揚，其中雲品（2748）企業客戶平均桌價年增20%至25%，漲幅最為明顯；晶華、台北漢來及台北君悅也分別調漲5~10%，企業尾牙市場呈現量價增溫。

雲品表示，目前已預定的企業客戶中，每桌1.2萬至1.5萬元訂單占七成，2萬元以上高價訂單則占三成，整體桌價較去年成長20%至25%；尾牙、春酒詢問也較去年增加25%。

雲品總經理丁原偉表示，台股創高挹注財富效果，不少上市櫃公司提高尾牙預算，願意重金犒賞員工，甚至有企業客戶指名加價，將米其林星級料理端上尾牙菜單。從產業來看，包括外商、AI供應鏈、記憶體廠、電子代工及金控業，都有拉高桌數及預算的情況。

晶華今年尾牙、春酒目前已接單124場、共2,908桌，相較去年同期90場、1,468桌，場數成長近四成、桌數接近翻倍，目前整體檔期僅剩約二成席次。平均桌價也由去年的2萬元提高至2.2萬元，年增一成。晶華表示，科技、電子及AI相關產業訂席最為積極，不僅下訂時間較早，大型場次需求也相對突出。

台北君悅目前則接獲約2,000桌，接單量與去年同期約略持平，平均桌價約2.5萬元加一成服務費，較去年增加約1,000元、漲幅約5%，金融保險、科技及製造業仍是主要客群。

漢來今年台北、高雄、巨蛋會館三館尾牙合計已接約350場、1.2萬桌，尾牙收益估計突破3億元。其中台北漢來大飯店目前已接約150場、合計5,000桌，挹注業績約1.4億元，平均桌價2.7萬元，較去年上漲5.58%。

漢來高雄巨蛋會館平均桌價約1.6萬元，與去年相當，高雄漢來大飯店價格也維持去年水準；台北喜來登及寒舍艾美今年同樣未調漲桌價。

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